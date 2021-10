¿Salud, estado físico o aventura? ¿Cuáles son las razones que motivan a las personas a realizar el Camino de Santiago de Compostela? ¿Por qué alguien decide caminar durante 8, 15, 33 o incluso más días por la ruta más antigua y concurrida de Europa?

Quizá muchos no tengan ninguna razón en particular, solo quieren recorrerlo y ya, pero quienes se han ocupado en averiguar cuáles son los estímulos de estos peregrinos, han encontrado interesantes datos.

Antes de pasar a ellos, es relevante mencionar que el Camino de Santiago de Compostela surgió en la Edad Media con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, lo que suscitó numerosas peregrinaciones católicas hacia la catedral en la que se encontraba su sepulcro en España. Cabe aclarar que no existe una sola ruta de partida, pues algunos dicen que son tantas como las personas que habitan este planeta. Sin embargo, la ciudad y algunos de los caminos más transitados fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Encuentro personal

Una encuesta realizada por Antonio Granero Gallegos —Profesor Asociado de la Universidad de Almería— a 1.071 viajeros mayores de 15 años que llevaron a cabo el recorrido, arrojó que el 70 % lo hicieron a modo de experiencia personal y vivencial, mientras que el 55,7 % en busca de paz interior y espiritualidad.

Justamente esos aspectos motivaron a Mary Vivas a escribir la novela Casa Ananda, más allá del camino. Allí relata el cambio trascendental que produce esta peregrinación en la vida de la protagonista, quien después de enterarse de la muerte de su abuelo, decide emprender un viaje a aquel lugar que lo hizo tan feliz.

Hablamos con la escritora venezolana-estadounidense sobre este libro que mezcla ficción y realidad. Cada página lo transportará por las bellezas naturales que rodean el Camino de Santiago de Compostela y se sumergirá en las historias de los peregrinos que explican los motivos que los llevaron a realizar este introspectivo viaje.

Usted habla con mucha propiedad y detalle acerca del Camino de Santiago de Compostela, ¿lo ha hecho antes?

Sí. Lo hice en el 2016 por agradecimiento y fue maravilloso. Para mí era como si Dios hubiera terminado de hacer el mundo y se hubiera sentado a descansar allí. La energía y la paz que percibes en el camino es impresionante.

Muchos conocidos han realizado el recorrido y me dicen que es tal cual usted lo describe: pintoresco, mágico y tranquilo…

Te sientes como en una cúpula y era tanta la conexión que siempre digo que tengo un antes y un después del Camino de Santiago. Eso fue lo que quise transmitir en Casa Ananda, porque te aseguro que me pareció como si cada uno de los personajes del libro se hubieran sentado frente a mí a contarme su historia.

Pero Casa Ananda no existe, ¿verdad?

(Risas) No. Pero viví tanto el camino que siento que sí.

¿Qué tan reales son las historias que describe y que tanto es ficción?

Bueno, la ficción es que los personajes son inventados, pero las historias existen. Creo que quienes lean Casa Ananda se van a sentir muy identificados. De hecho hay algunas de mi familia, pero les cambié el sexo para que no me regañaran (risas). Este ha sido uno de los libros que más he disfrutado al escribir porque me sentía reviviendo el viaje.

Teresa es uno de mis personajes favoritos, porque así como usted lo muestra en el libro, siento que en el día a día siempre aparecen seres que nos recargan de energía, ¿cómo surgió ella?

Teresa tiene un poco de mi mamá. Yo comencé a escribir Casa Ananda en 2018 y por esos tiempos ella murió. El boceto de Teresa ya estaba escrito, pero luego de eso incluí muchos rasgos de mi madre, como la manera en la que ve la muerte y el hecho de que parecía una gitana.

Incluso, la mayoría de los personajes tienen nombres de familiares. No son ellos, claro está. Y no me lo vas a creer, pero no puse ni a mi esposo ni a mi hija. Eso no me lo perdonan (risas). Pero todo esto lo hice en su honor y me sirvió muchísimo para desahogarme y entender que la muerte no es una despedida sino que significa pasar a otra dimensión. También entendí la importancia de escuchar, porque siempre necesitas a alguien que se siente en silencio a conocer tu historia. Sin que te juzgue ni te dé consejos. Que solo te deje hablar.

Justo eso que menciona de ver la muerte de otra manera fue el aspecto que más me conectó con el libro…

Me gusta verlo como que tú te vas solo cuando te dejan de recordar. Esa persona no regresa nunca más cuando permites que se aleje de tu mente y tus sentimientos.

¿Qué enseñanza le dejó el Camino de Santiago de Compostela?

Te voy a contar una anécdota. Estaba quejándome porque me dolían las piernas de tanto caminar y en esas me encontré con un hombre que vendía camisetas y me contó que él había hecho el recorrido cinco veces. Se volteó a buscarme otra talla y me di cuenta que le faltaban las dos piernas, tenía prótesis. Ahí fue cuando reflexioné de que me estaba quejando sin necesidad, porque estaba sana, y él en cambio caminaba sin poner problema. Eso es lo que te enseña el camino: a vivir tranquilo y sencillo. A cargar poco equipaje y usar únicamente lo necesario. A ser más agradecido.

¿Cómo le gustaría que los lectores se conecten con Casa Ananda?

No solamente se trata del Camino de Santiago de Compostela, sino de la vida misma. Espero que puedan conectarse con las historias que relato en el libro y que puedan encontrar la tranquilidad, la paz, la felicidad y, sobre todo, la conexión con un ser superior.

