Cuando se lee un libro no se sabe a ciencia qué se encontrará, pero las voces en esos párrafos empiezan a susurrar atractivas narraciones, que seducen. Si se siente identificado, es porque encontró una historia que lo hizo devorar una y otra vez las letras de aquellos escritores que le regalaron un momento valioso y enriquecedor.

Justamente eso es lo que queremos despertar en usted con esta selección de libros para agosto, el mes de la Feria del Libro de Bogotá y estos estrenos literarios que podrá encontrar en las principales bibliotecas del país:

Series largas, novios cortos

Juliana Abaúnza

La bumanguesa es una de las escritoras en Colombia que más sabe de la cultura popular. Su fascinación por las series nos ha dado los mejores quizzes de personalidad que tenemos en Diners y su experiencia de vida nos ha regalado un relato fresco y agradable.

El lector encontrará episodios personales de la colombiana en las que vivió su bloqueo de escritora con Girls; las relaciones tóxicas con BoJack Horseman; la vida de soltera con Sex and the City; el inicio de una nueva relación amorosa con Gilmore Girls, así como un episodio de violencia sexual con I May Destroy You.

Abaúnza nos muestra que la ficción tiene un alto contenido de realidad y que las referencias culturales sirven no solo para hablar de series, sino de nuestra vida misma. Seguramente se sentirá identificado, así como lo hicimos nosotros.

Geografía doméstica

Margarita Cuéllar

Esta amante de la literatura, egresada de la Universidad de los Andes con maestría en Cinema Studies (New York University), creó una historia reflexiva sobre los objetos que nos rodean. Los manteles, los vasos, las habitaciones de la casa de su infancia, todos estos lugares y objetos tienen una memoria que Cuéllar utiliza muy bien para abordar temas como el feminismo, la maternidad, el amor y la muerte.

Geografía doméstica es una apuesta que rompe con la narrativa tradicional para establecer una comunicación con los objetos que nos rodean sin llegar a la ficción. Cuéllar nos regala una historia emotiva llena de viajes al baúl de los recuerdos.

En el mar de la duda

Gerardo Remolina

Este filósofo colombiano cataloga a la duda como una vacilación del espíritu entre el sí y el no. Remolina, quien se ordenó como sacerdote en Roma (1963) y recibió su título de doctor en Filosofía en 1970, aborda la duda desde diferentes puntos de vista que lo harán reflexionar sobre todas las decisiones que ha tomado en su vida.

Pero, ¿será suficiente meditar en la duda y no hacer nada? Este libro llega para tomar acción cuando no encontramos equilibrio en la vida, bajo la luz de la religión, la filosofía y las creencias actuales, que lo guiarán por un camino de luz en medio de la duda. Libros recomendados para días raros como estos de una casi post pandemia.

Magdalena: Historias de Colombia

Wade Davis

Nuestro río más grande, el camino por donde llegó el comercio y la cultura, las aguas que cuentan historias, la vertiente que nunca abandonó a su gente. Así es el Magdalena, un río que es descrito en detalle por el canadiense Wade Davis, un empedernido explorador de las tierras colombianas al que el gobierno nacional le otorgó la medalla ‘Sir Christopher Ondaatje’ a la Exploración y en 2018 la ciudadanía colombiana, en honor a todas sus investigaciones sobre antropología y ambiente.

Esa experiencia llevó a Davis a reunir cinco años de expediciones desde el nacimiento hasta la desembocadura del Magdalena para establecer una ruta de viaje literaria en la que se viven los paisajes colombianos con sus colores, olores y gente. Un libro que habla desde la realidad nacional y que pide a gritos la reconciliación del país, para disfrutar de todas sus maravillas naturales y culturales. De los mejores libros recomendados para leer en Colombia.

El alma de las piedras

Paloma Sánchez Garnica

Cuando se trata de aventuras históricas, El alma de las piedras resulta ser un libro infaltable en cualquier listado. La española Paloma Sánchez narra en su libro como el obispo Teodomiro y su ayudante Martín de Bilibio encuentran la tumba de Santiago Apóstol en 824 d.C. Tal hallazgo se convierte en un vehículo para restablecer la fe cristiana en Europa.

Sin embargo, en la actualidad Mabilia y Arno buscan en paradero real de tal punto de peregrinaje hasta encontrar un pasaje oculto tras unas piedras talladas, que evocan a la aventura y el misterio. Sánchez logra despertar la curiosidad de niño interior y cuando el lector parece acercarse a las pistas, se aleja más y más. Una lectura impredecible y emocionante.

Anna Kadabra: El club de la luna llena

Pedro Mañas

La mudanza en la niñez es uno de los momentos más tristes que un niño o niña pueden vivir. Justamente eso le pasa a Anna Kadabra, quien se ve obligada a decir adiós a su casa, escuela y amigos porque se muda a un anticuado pueblo en medio de bosque.

Cuando llega a su nuevo hogar se sorprende al encontrar nuevos amigos y aventuras, aún más emocionantes que las de la ciudad. Incluso, conquista a un indomable gato, que la sigue a todas partes. Un libro infantil que con un poco de magia y aventura sirve para afrontar los cambios y las despedidas.

