Cómo llevar el duelo de un padre? ¿Por qué matan a los líderes sociales en Colombia? ¿Y cuáles son los problemas más graves en nuestro país? Estos tres libros recomendados por Isabel Calderón lo llevarán a recorrer estas preguntas. Eso sí, no hay respuestas absolutas.

¿Por qué los matan?

Ariel Ávila

PLANETA, 2020

Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se pueden seguir leyendo al margen o entre líneas. Esta investigación de Ariel Ávila, quien analiza estadísticas e información de tres fuentes (la Defensoría del Pueblo, la organización Somos Defensores y el Centro Nacional de Memoria Histórica), desafía la narrativa del gobierno actual, según la cual no hay sistematicidad en estos asesinatos.

Aunque Ávila concluye que en el 60 % de estos casos los autores materiales son sicarios, mercenarios, águilas negras –o águilas doradas o blancas–, es decir, en sus propias palabras, que “los que matan nunca son los mismos”, también anota que las razones por las que los matan siguen un patrón claro al que debemos prestar atención. En 2020, cuando publicó el libro, el autor advertía que este año sería muy delicado y señalaba los problemas del discurso que pone en peligro a los líderes sociales. Se quedó corto.

Sobre el duelo

Chimamanda Ngozi Adichie

Literatura Random House, 2021

Me pregunté por qué me reía a carcajadas. Acababa de empezar a leer este libro, en el que la autora nigeriana reflexiona sobre la reciente muerte de su padre, y mi risa, aunque inevitable, parecía fuera de lugar.

Siguiendo la tradición de Joan Didion en El año del pensamiento mágico, Ngozi Adichie trata de describir sus emociones y nos cuenta cómo reaccionó cuando recibió la noticia; por ejemplo, que no quería contarlo a nadie, para que no fuera real, o que las últimas reuniones familiares fueron videollamadas, en las que nunca faltaron los primeros planos de la frente de su padre, pues no sabía usar la cámara del celular.

Reírse es parte del duelo, aclara pronto la autora: no solo porque los recuerdos de un ser querido nos hagan reír, sino por lo rápido que pasamos de la risa al llanto y del llanto a la rabia más intensa.

Sofoco

Laura Ortiz Gómez

Laguna, 2021

Desde el primer cuento, el lector lo sabe: Laura Ortiz Gómez no esquiva los temas que nos duelen. Aquí la narrativa es disputa, memoria y violencia. Pero también es sorpresa y humor.

Una mujer organiza un cementerio en su pueblo, a orillas del Magdalena, para enterrar a los muertos que les trae el río. ¿Qué pasará cuando llegue un vecino con mucha plata y ponga una tienda al lado de su cementerio?

En otro cuento, Marlenys Martínez, aseadora de una oficina del gobierno, ve una telenovela soviética de los años setenta y decide probar suerte con la venta de cremas Avon. La vida en San Basilio de Palenque, el desastre de Hidroituango, las clases de Radio Sutatenza para aprender a escribir a distancia y los partidos del Pibe Valderrama transmitidos por televisión son otros escenarios a los que se acerca Sofoco. Algunos cuentos están narrados en primera persona, otros le hablan de tú al protagonista y los demás tienen un narrador omnisciente.

Cada cuento es independiente de los otros, pero leerlos de corrido es como armar un rompecabezas de nuestros problemas más graves (y saber que siempre estará incompleto).

