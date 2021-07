FilBo regresa en 2021 digital, diversa y más cercana a los lectores

La FilBo 2021 es uno de los eventos culturales más importantes para Colombia y Latinoamérica. No solo porque se ha reinventado como una feria digital, con 400 eventos y 390 invitados, sino porque responde a los lectores de toda clase, desde amantes de la ficción, estudiantes, periodistas, hasta el público infantil y juvenil.

“El año pasado arrancamos como la primera feria del libro en el mundo con una experiencia digital robusta en medio de la pandemia. Fuimos el espacio para acompañar a la gente en sus casas con libros, palabras y lecturas que llegaron a 2.500.000 personas en 13 días, una cifra muy positiva si se compara con los asistentes (6.500) de 2019”, comenta Sandra Pulido, directora de FilBo.

FilBo 2021, en digital

Para este año, la FilBo preparó su página web feriadellibro.com con la programación dividida por públicos, horarios y la opción de poner en su calendario personal la hora y fecha de sus charlas favoritas.

“En la página de la FilBo encontrará los filtros necesarios para llegar al contenido que más le interese. Por ejemplo, los colores segmentan al público en profesionales (violeta); literarios (azul); cultural (amarillo); infantil (naranja); juvenil (magenta)”, explica Pulido.

También se suma la sala digital de Ecopetrol (espejo de esa misma habitual iniciativa presencial), que tendrá programación permanente para los niños; los menús literarios hechos por los libreros con una selección de lecturas imperdibles y la zona Rafael Pombo, uno de los clásicos de la feria con recomendaciones para padres, maestros y bibliotecarios.

“Todas las charlas y eventos son gratuitos. La gran mayoría hacen parte de programas de extensión que tiene la FilBo en la capital y las regiones aledañas, así como lo son los colegios, universidad, bibliotecas y librerías en donde están algunos escritores invitados. Por ejemplo, en la Universidad Externado tendremos el encuentro nacional de periodismo con asistencia presencial, hasta este momento”, cuenta la directora de la FilBo.

La feria se extiende a las librerías de Bogotá

Durante los 16 días de la FilBo 2021, los amantes de los libros podrán acercarse a sus librerías favoritas y vivir más de cerca la feria. Algunos libreros, maestros y mediadores han preparado una selección especial de libros.

“Queremos que la fiesta literaria se extienda a las librerías, en donde los gestores serán libres de ofrecer descuentos o promociones específicas. Los visitantes también recibirán una bolsa especial de la FilBo con su compra de libros, para que tengan un recuerdo y a su vez apoyen a la industria editorial de Colombia”.

Un universo de charlas alrededor del libro

Si está buscando las charlas imperdibles de la Feria Día del Libro, empiece con las dos charlas inaugurales de la española Irene Vallejo (El infinito en un junco: la invención de los libros en el mundo antiguo) y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Sobre el duelo).

“Son dos escritoras maravillosas que exaltan el poder de la palabra. Irene nos contará con un narrativa poética la historia del libro y su significado para la humanidad, además de recordarnos que el pasado y presente se mezclan en nuestra cotidianidad. Chimamanda nos hablará de los esquemas con los que uno crece, por ejemplo, ella tiene una forma de narrar increíble el momento cuando llega a Estados Unidos y es consciente de que es una mujer negra. Son conceptos profundos y realmente maravillosos”, comenta Pulido.

Los eventos nacen de una conversación con los colombianos. Cada amante de la lectura tiene un punto de vista que vale la pena tratar durante la Feria del Libro. Es por eso que existe la diversidad y múltiples discursos que le ayudarán a expandir su visión de Colombia y el mundo.

“Tenemos un universo diverso con personas con diferentes intereses que pueden dar cuenta de toda la variedad que ofrece la FilBo. Tenemos iniciativas para celebrar el Día de las Poblaciones Indígenas; el Día de la Ciencia y el Día de la Arquitectura, en donde tenemos todo un universo de revistas especializadas en Colombia”, explica Pulido.

Esto también incluye celebraciones que amplían nuestro conocimiento del mundo como los 200 años de Charles Baudelaire, que llega desde una propuesta de Juan Zapata, un colombiano que vive en París y argumentó la importancia de ahondar en la vida de uno de los poetas y ensayistas más icónicos de Francia en el siglo XX.

Suecia, el país invitado de la FilBo 2021

Colombia y Suecia han sostenido relaciones que trascienden la diplomacia para tratar temas de sostenibilidad, desarrollo de las ciudades del futuro y por supuesto: literatura.

“Tenemos tres eventos diarios con Suecia en los que se destacan la novela negra, la literatura infantil y hasta temas de no ficción como el análisis de las fake news. Esto también incluye temas que Colombia presentará en Suecia y cómo nuestro país ha hecho aportes a la nación nórdica”.

Esto se traduce en más de 40 eventos con invitados de la talla de Sara Stridsberg, autora de The Antarctica of Love; Hjorth & Rosenfeldt, creadores de la serie The Bridge; Mónica Zak autora del libro infantil Alex Dogboy y Viveca Sten, la maestra de las obras policiales como Still Waters, entre otros laureados autores.

Eventos que no se puede perder

A continuación, Diners le ofrece una exclusiva selección de charlas que no puede perderse de la FilBo 2021

La apuesta rotunda por una causa

FilBo Digital, Sábado 7 de agosto, 12:00 m

Daniele Aristarco, autor de Ellos dijeron sí y Ellos dijeron no, conversará con Isabel Calderón sobre el ímpetu que han tenido algunos personajes históricos por una causa. Además, abordará los retos de la sociedad y la necesidad de defender los derechos a la vida y la dignidad.

Lo simbólico para dignificar la vida

Sábado 7 de agosto, 6:00 p.m.

FILBo Ciudad, Gimnasio Moderno

Yolanda Reyes, autora de El reino de la posibilidad, hablará con Carolina Sanín sobre la educación de la infancia y la importancia de la literatura para comprender las emociones y describirlas a través de la escritura.

Literatura fuera del clóset

FILBo Digital, lunes 9 de agosto, 4:00 p.m.

La ilustradora Amalia Andrade y Carlos Sosa conversarán con Nicolás Morales Thomas para responder a las preguntas: ¿Existe en nuestro país un mercado literario para el público LGBTI+? ¿Es posible inferir su tamaño? ¿Los autores de este tipo de literatura perpetúan o rechazan el patrón según el cual la homosexualidad, el lesbianismo, lo trans o lo cuir son sinónimos de sufrimiento, rechazo social y depresión? Así abrirán un debate sobre si es posible encontrar literatura fuera del clóset.

La fobia a las matemáticas

FILBo Digital, martes 10 de agosto, 9:00 a.m.

Marcus du Sautoy -profesor de Oxford- hablará con Tatiana Toro –profesora de la Universidad de Washington– en el Día de la Ciencia sobre las matemáticas y los mitos que la rodean. Además de entender que este lenguaje numérico es la puerta de entrada a cualquier ciencia, por lo que prácticamente son la base de todas las cosas con las que interactuamos en el mundo.

Sobre los hombros de gigantas: mujeres en STEM

FILBo Digital, martes 10 de agosto, 1:00 p.m.

Vea tambien: Cuando León de Greiff nos dejó entrar a su casa

Alexandra Olaya Castro –experta en física cuántica biomolecular– hablará con Juliana Restrepo sobre las mujeres en la ciencia y explicar el por qué hay una baja representación en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Lógica para un mundo sin lógica

FILBo Digital, martes 10 de agosto, 5:00 p.m.

Eugenia Cheng es una de las matemáticas más valiosas del mundo. Esta londinense conversará con Roberto Palacio, autor de La vida erótica de los filósofos, sobre las reglas del pensamiento que permiten identificar las creencias fundamentales de una persona, así como sus caminos de la razón y las emociones que sacan lo mejor del intelecto humano. Porque a final de cuentas, la lógica va mucho más allá de los silogismos y se convierte en una herramienta para argumentar y entender al otro.

Seminario LIJ: El juego es cosa seria

FILBo Digital, jueves 12 de agosto, 4:00 p.m.

¿Es posible aprender a través del juego? Ivar Da Coll, Pilar Posada y Darío Jaramillo en conversación con Maité Dautant responderán a esta tesis con una antología de juegos y juguetes colombianos que invitan a reflexionar sobre el lugar del juego en la literatura infantil. También habrá espacio para discutir sobre las diversas formas en las que jugamos cuando hay un libro de por medio.

Las cosas que nos hablan: escribir poesía para niños

FILBo Digital, jueves 12 de agosto, 10:00 a.m.

La poeta chilena María José Ferrada hablará con Isabel Calderón sobre la influencia que ha tenido el haikú (forma poética que proviene de Japón) sobre la inspiración y el secreto de escribir versos para niños.

Tener un cáncer y poder contarlo: la vida de los sobrevivientes

FILBo Digital, viernes 13 de agosto, 7:00 p.m.

¿Qué es el cáncer, una sentencia de muerte o una enfermedad crónica? ¿Cómo se aprende a vivir con cáncer? ¿Se trata de adaptar la vida al cáncer o el cáncer a la vida? Las respuestas a estas y otras preguntas estarán sobre la mesa de Alejandro Gaviria, María Cristina Restrepo y Marcela Villegas, que hablarán como pacientes curados y autores de libros sobre el tema.

Cierre de la Filbo 2021 con la Orquesta La 33



Para celebrar los 33 años de la Feria del Libro de Bogotá, la orquesta colombiana de salsa dará un concierto a través de la página web de la FilBo, que contará con lenguaje de señas y otras herramientas para que la población con otras capacidades pueda disfrutar del espectáculo.

“Aproximadamente 40 eventos de la FilBo 2021 cuentan con estas herramientas para que la población sorda, ciega y con otras capacidades pueda participar. Desde hace un año venimos trabajando desde diferentes miradas y alcances para que la inclusión sea real. De hecho, nuestro equipo ha tenido talleres para aprender lenguaje de señas, para que de aquí a los próximos años seamos abanderados de la inclusión real en Colombia y Latinoamérica”, concluye Sandra Pulido, directora de la FilBo.

Para ver toda la programación de la FilBo 2021 haga clic aquí.

Óscar Mena , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias. Twitter @MrOscarJavier Correo electrónico: oscarmena7@revistadiners.com.co , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias.