Mario Mendoza tenía claro que no iba a volver a escribir ficción ni prosa durante un buen tiempo. Así se lo había anunciado a la editorial Planeta con la que ha publicado 18 novelas, entre ellas la saga de El mensajero de Agartha; El último día sobre la tierra y su trilogía Mysterion. En cambio, iba a dedicar un buen tiempo para sumergirse en un proyecto gráfico.

Sin embargo, cuando empezó la pandemia, el escritor colombiano se vio atravesado por la idea de Bitácora del naufragio.

“Las circunstancias de hace un año fueron tremendas. Las primeras noticias de la pandemia me implicaban un cuestionamiento muy profundo porque yo venía hablando de eso mucho tiempo atrás con el libro Las Revelaciones donde solo la carátula es más que anticipatoria. El diario del fin del mundo, que tiene unas partes que habla de un patógeno y todo esto lo hice porque lo veía venir. Leía los informes de la OMS y seguí atento a lo que sucedía. Después hablé con mi editor y nos dimos cuenta que en este tiempo no había tantos libros sobre el tema, así que escribí el prólogo en enero y decidí publicar”, comenta Mario Mendoza.

Como si se tratara de un espejo de la realidad, Mendoza logra atrapar al lector en 245 páginas que relatan las angustias, los karmas y los sucesos de diferentes personajes como: una genio con un trastorno obsesivo compulsivo por los gérmenes; un joven que deseaba morir de covid-19; una enfermera que presencia la corrupción del sistema; un vendedor ambulante de libros, entre otras historias, con ese ambiente incomparable que nos ha dejado la pandemia.

“Me mueve dar un testimonio fehaciente y lúcido del misterio de estar viviendo en este tiempo. Me parece que es una época convulsa y rara que está atravesada por la velocidad de las redes sociales y las pantallas que no nos dejan ver lo que estamos viviendo. Por eso, con la literatura tenemos un tono más pausado, reflexivo y con mayo profundidad para entender este viaje al otro lado de lo real”, comenta el autor bogotano.

Bitácora del naufragio, el mundo de los personajes solitarios

Con el estilo característico que fascinan a los fanáticos de Mendoza, Bitácora del naufragio llega a nuestras manos como un salvavidas para ir más allá de los relatos de los noticieros y periódicos para adentrarse en la “pandemia dentro de la pandemia”, como define el autor a la soledad que padecen algunos en estos tiempos extraños.

“Esa segunda pandemia es un mundo psíquico. ¿Qué está pasando en la mente? Antes de la llegada del virus estábamos desamparados, en crisis, acabábamos de marchar en noviembre de 2019. Había indignación en las calles y de pronto nos quedamos encerrados con un enemigo invisible”, relata el escritor de 57 años.

Justamente esa visión profunda y pausada obliga al lector a sentirse identificado con las emociones que, tal vez, en algún momento ocultó a su familia, pero que siguen allí guardadas, listas para hablar con los personajes de Bitácora del naufragio.

“No es ser pesimista, es ser crítico a la realidad que vivimos”

Desde el prólogo (Palabras iniciales), Mario Mendoza reúne una serie de cuestiones internas y externas. El autor hace reflexionar al lector y ubicarlo en un tiempo preciso. Como por ejemplo, los primeros días de la cuarentena obligatoria. O el momento en el que empezó a dejarse la pijama para trabajar o el hecho de verse al espejo y no reconocer al sujeto del reflejo.

“A veces me miran como una especie de pesimista y lo que pasa es que la OMS publica informes con términos como ‘hambruna de proporciones bíblicas’, cosas que no suelen hacer. Es una cosa terrible y ya sabía lo que se anticipaba. Y en este momento no creo que haya una solución rápida para pasar esta crisis. Si el sistema está sobresaturado y se pasó la línea de no retorno hay que enfrentar lo que se viene. De la manera más lúcida que podamos”, explica el autor de Satanás (2002).

De esta forma el autor utiliza la Bitácora del naufragio como un compilado de la realidad que a veces no quisiéramos ver, pero que urge para enfrentar la realidad. “El virus ha sido un arma política muy efectiva para aniquilar voluntades. El desempleo, el empobrecimiento y la pesadumbre nos han destruido moralmente, y son capitalizados por la derecha criminal que hace y deshace a su antojo mientras nosotros vemos Netflix y ponemos alamar para tomarnos nuestros antidepresivos a tiempo”, concluye Mendoza.

