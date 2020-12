La sombra de mi padre y Estrella madre: libros recomendados del mes

Las novelas de dos autores colombianos, Giuseppe Caputo y Martín Franco, y la reflexión de una geóloga sobre el tiempo son los recomendados de nuestra columnista de libros, Isabel Calderón Reyes.

Conciencia del tiempo: por qué pensar como geólogos puede ayudarnos a salvar el planeta

Marcia Bjornerud

Grano de sal, 2020

Así como hubo una época en la que los humanos no entendíamos en lo más mínimo el espacio que ocupábamos –cuando la Tierra era plana–, ahora no entendemos el tiempo: el tiempo del mundo. Esto lo explica Marcia Bjornerud, doctora en Geología y profesora universitaria, quien acude a la historia de su disciplina. Para quienes no sabemos nada o casi nada sobre rocas, placas tectónicas, montañas, glaciares y fósiles, el recorrido que ella propone es fascinante; a la vez una introducción a la geología y un puente de la ciencia a otros saberes y a otras preguntas, algunas de ellas filosóficas y políticas. La escritura de Bjornerud es clara, ágil, abundante en metáforas y explicaciones. Si tiene que comparar la tierra con un durazno o las montañas con un soufflé, lo hace: cada imagen está pensada para que entendamos un poco más.

La sombra de mi padre

Martín Franco Vélez

Planeta, 2020

«Todos pasamos por el tribunal de los hijos, que rara vez nos absuelven. Somos implacables como hijos y esperamos benevolencia como padres. Esa es la paradoja de nuestras vidas”. Con estas palabras, Martín Franco amarra la historia de su familia, sobre todo la de cuatro generaciones de hombres criados entre Bogotá, Manizales y las fincas del Eje Cafetero: su abuelo, su padre, él y su hijo, que apenas es un niño. En su primer libro –en el que algunas páginas parecen cartas; otras, capítulos de novela, columnas de opinión o apartes de un diario íntimo–, el periodista se pregunta si podemos elegir lo que heredamos. De aquello que aprendimos de los adultos, de la violencia que vimos y no entendimos, de las costumbres de nuestros ancestros, ¿qué tanto estamos condenados a repetir? No se sabe, reconoce Franco. Pero por su hijo, al que le ha puesto el mismo nombre de su abuelo, está dispuesto, por lo menos, a hablar de los temas que antes fueron un tabú. Para romper el silencio y, tal vez, cambiar algunos patrones.

Estrella madre

Giuseppe Caputo

Literatura Random House, 2020

Los colores –el amarillo, el violeta, el naranja– pueden aparecer en la escritura por muchas razones, y los lectores casi nunca nos detenemos en ellos. Leemos como quien sabe que el novelista está usando el color para contarnos cómo se ve algo: un paisaje, un objeto, una prenda. Pero en la segunda novela de Giuseppe Caputo es imposible no quedarse con cada color. Un hijo espera a su madre; no sabe a dónde se fue y no quiere vivir sin ella, pero le toca hacerlo. Nosotros esperamos con él y miramos por la ventana, mientras nos habla y le habla a su madre. ¿O al sol? Se siente la espera, se sienten las ganas de que vuelva, la tristeza, la compañía de las amigas. Se acaba la comida, el dinero, y al terminarse, se agota también el tiempo o así parece. Sin embargo, cada capítulo es la aparición de una imagen, de un poema visual, de un mundo –otro– en el que podría suceder el milagro.