Libros recomendados: Siempre demasiado y nunca insificiente y El Hormiguero

Nuestra columnista de libros Isabel Calderón Reyes recomienda en octubre una biografía escrita por la sobrina de Donald Trump, la segunda novela de Julianne Pachico y una discusión, plasmada en papel, sobre el lenguaje inclusivo.

La lengua en disputa

Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski

Godot, 2020

Este año, las ferias del libro y otros eventos académicos y culturales se han vuelto virtuales. No sabemos si regresarán como los conocíamos, pero ya nos parece normal estar frente a una pantalla y oír una conversación entre expertos sobre algo que nos interesa. La lengua en disputa es el resultado de un proceso similar: un evento hecho libro. Publicado en Argentina en 2019, pero impreso en Colombia en 2020, es la transcripción de una charla sobre el lenguaje inclusivo entre la profesora de Literatura Beatriz Sarlo y el lingüista Santiago Kalinowski. Una lectura recomendada para ir más allá de lo que dice la Real Academia Española y considerar otros aspectos en el debate, por ejemplo, la historia del castellano, las diferencias entre los cambios léxicos y los gramaticales y la relación entre la lengua y la realidad.

El hormiguero

Julianne Pachico

Seix Barral, 2020

Carolina, la protagonista de esta novela, jugaba al fin del mundo con Matías, su amigo de la infancia. Lo recuerda con claridad o eso cree. Imaginaban que eran las últimas personas sobre la faz de la Tierra, que comían enlatados y que pasaban tanto tiempo solos que olvidaban sus lenguas, el inglés y el español, y se comunicaban con sonidos que únicamente entendían los pájaros. Carolina y Matías crecieron casi como hermanos en Medellín, pero ella se fue a Inglaterra cuando tenía ocho años.

Ahora es una mujer adulta, visita Colombia después de mucho tiempo y se reencuentra con Matías, quien dirige un refugio para niños en una comuna. Regresar no es fácil y recordar tampoco: la narración se volverá insólita, siniestra y estrambótica, como una película de terror, como un dibujo hecho por un niño de siete años con tanta fuerza que el lápiz ha perforado el papel, o como la vida misma.

Siempre demasiado y nunca suficiente

Mary L. Trump

Urano, 2020

Una ironía: hace mucho tiempo Donald Trump le pidió a su sobrina Mary –hija de su hermano– que escribiera un libro sobre él y su capacidad para reinventarse. En ese entonces, Trump ya había quebrado la empresa familiar cuatro veces y aunque ella intentó escribir una historia que lo hiciera quedar bien, siempre sintió que no tenía nada que contar. La leyenda habla de un hombre “hecho a pulso”, pero al investigar sobre sus negocios y al mirarlo trabajar, Mary supo que el éxito de su tío se podía explicar por la fortuna heredada, la complicidad de los bancos y la obsesión por el dinero que le había inculcado su padre.

Ella no era la persona indicada para escribir el libro que él quería. En cambio, ahora es la autora de esta biografía no autorizada, que se acerca al presidente desde la intimidad y desde la psicología clínica. Mary L. Trump no solo nació y creció en esa familia, no solo entiende cómo piensan los Trump, también tiene un doctorado y ha estudiado cómo se construye una personalidad narcisista.