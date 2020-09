Isabel Calderón Reyes recomienda tres libros para leer en octubre

Un reportaje sobre las elecciones presidenciales de 1970 y una novela sobre una familia rota, de la chilena María José Navia, forman parte de libros recomendados de este mes por nuestra columnista Isabel Calderón Reyes.

Lo que trajo el mar

Frank Báez

Laguna, 2020

Es dominicano y no sabe bailar: eso cuenta el poeta Frank Báez en una crónica de Lo que trajo el mar. Este libro está hecho de textos cortos, escritos en distintos momentos de su vida (el más viejo es de 2005, cuando tenía 24 años, y los más recientes son de 2019) y empiezan como anécdotas, pero desembocan en su historia como lector y como poeta. Que su padre le leía La isla del tesoro, que su hermana compitió en un campeonato de karate con cinturones azules y les ganó a todos, o que Wilfrido Vargas lo llamó por teléfono una noche. Que quiso llorar después de un concierto de Bob Dylan pero no lloró, que visitó cárceles de Costa Rica y que perdió un libro de Dylan Thomas en un trasteo. Algunas de estas historias son notables por sí solas: porque pasó algo increíble. Otras son situaciones de la vida que no habrían podido convertirse en literatura si le hubieran sucedido a alguien que no estuviera tan atento.

Lea también: 5 libros para entender a Colombia según Alberto Casas Santamaría

Vea tambien: Cinco películas que cualquier amante de los libros amará ver

Oscuro abril

Sandra Rodríguez y María Ximena Plaza

Aguilar, 2020

Una reconstrucción de las elecciones presidenciales de 1970, con las que empezó el gobierno de Misael Pastrana. Y más que reconstruir, Rodríguez y Plaza recrean el momento, hacen que vuelva a suceder frente a la mirada del lector. Para ello desenredan más de veinte testimonios de personajes como Alfonso López Michelsen, María Eugenia Rojas y Juan Gossaín, entre otros. Muchos nombres conocidos y otros menos recordados, como el de Carlos Augusto Noriega, que en 1970 era el ministro de Gobierno, el mismo que les ordenó a las emisoras que dejaran de emitir resultados ese domingo.

En una entrevista, las autoras dieron a entender que cuando empezaron a escribir el libro eran estudiantes de periodismo y que tal vez por ello algunos personajes contaron más de lo que habrían contado a los medios. Y sí, se nota la espontaneidad en los testimonios, pero esa no es la única virtud del libro. El trabajo con las cifras y el análisis de los periódicos de la época son otras dos.

Le puede interesar: Los 5 libros favoritos de Ana María Mesa, autora de Como hombres

Vea tambien: 4 recetas para sacarle al maíz todo el provecho posible

Kintsugi

María José Navia

Himpar, 2020

A mediados del siglo XIX, Tolstói escribía el comienzo de Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su modo”. Más de un siglo después, leyendo a María José Navia, la sensación que nos queda es que todas las familias están rotas, pero hay algo hermoso en las grietas que las atraviesan o, por lo menos, algo a lo que se le puede tener cariño. Los personajes de esta novela aparecen por turnos, entran y salen del libro, dejamos de verlos un momento y después aparecen transformados, y su historia es como un rompecabezas que armamos. Navia, chilena, vivió en Estados Unidos, pero nos reconocemos en su cotidianidad y en el dolor que articula. Puede ser por el tratamiento cercano que nos da: desde “la lluvia que pica en las pestañas” hasta los “zumbidos de las mentiras en las orejas”, es imposible no sentir que el lenguaje intenta tocarnos. (Este libro lo publica en Colombia una editorial independiente a la que vale la pena seguir)