J.K. Rowling: "Si ignoras esto, no llegarás muy lejos como escritor"

J.K. Rowling cumplir el sueño de cualquier escritor: vivir de las regalías de sus historias. Gracias al éxito de sus libros de Harry Potter, la escritora de 56 años vive para revelar secretos oscuros de Hogwarts a través de su cuenta de Twitter; responder a sus críticos en Facebook y aconsejar a los jóvenes escritores en su blog personal.

Vea también: Especial ¡Feliz cumpleaños Harry Potter!

La británica se toma muy en serio este último aspecto. De ahí que le responda a sus fanáticos que: «aunque no tenga la clave del éxito, sí puedo compartir cómo lo encontré. Cuando escribí el primer libro de Harry Potter me dijeron que los protagonistas masculinos no estaban de moda, que los internados alejarían a los lectores y que es imposible que un libro para niños tenga más de 45 mil palabras».

A continuación lea los consejos de la escritora que debe seguir para ser un buen escritor:

Leer, leer y leer

No puede ser un buen escritor si no es un lector devoto. Esta práctica le ayudará a encontrar lo que hace bueno a un libro. Quédese con lo que funciona y lo que no; analice si realmente lo disfrutó y por qué.

Esto le ayudará a adoptar los estilos de sus escritores favoritos, hasta encontrar su propia voz, asegura J.K. Rowling.

Vea tambien: 2 libros para entender a Colombia y uno para sobrellevar el duelo

Escribir, escribir y escribir

Luego de leer debe sentarse a escribir. Tal vez pensará que el mejor momento para hacerlo es cuando llega la inspiración. Sin embargo, la realidad es que debe escribir así la musa no esté cooperando.

Aceptar la crítica

La crítica y el rechazo son el pan diario de un escritor. Los comentarios son necesarios, porque hasta los mejores escritores han sido rechazados varias veces. Lo importante es aceptar la crítica y continuar.

Muchas veces el peor crítico es usted mismo. De hecho, esa es la razón original del porqué pasaron siete años para publicar La piedra filosofal, fue porque al principio estaba convencida de que era una tontería, cuenta J.K. Rowling.

Coraje para continuar

Hay que romper la barrera del miedo al fracaso. De hecho, esta es la barrera más grande para el éxito porque es lo que nos separa de convertir ese pensamiento en una realidad.

¿No desea ser la persona que realmente terminó ese proyecto soñado, en lugar de ser la que habla siempre del deseo que nunca se cumplió?

Sea auténtico

Cientos de escritores comparten su ruta del éxito, no solo en un artículo sino en libros y cátedras de grandes universidades. Otros, incluso, llegan a escribir libros de cómo hacer un millón de dólares con la escritura o cómo escribir un bestseller.

Lo que hay que valorar realmente es hacer su trabajo lo mejor que pueda, mejorar sus limitaciones cuando sea posible, aprender de todo sin importar sus preferencias y aceptar que las obras de arte perfectas son un poco menos raras que los seres humanos perfectos, piensa J.K. Rowling.

Cuando me siento desanimada y pienso que no puedo triunfar en mi próximo proyecto recuerdo las palabras de Robert Benchley: «Me tomó quince años descubrir que no tenía talento para escribir, pero no podía rendirme, porque en ese momento era demasiado famoso».

¿Cuál fue su consejo favorito? Escríbanos en el recuadro de comentarios