El sutil arte de que todo le importe un carajo

El sutil arte de que todo te importe un carajo

Mark Manson

Harper Collins

Todos los días nos preocupamos de más, pero ¿realmente vale la pena sufrir por tantas cosas? Parece que siempre le damos más importancia de la que deberíamos a ciertos asuntos de la vida, pero ¿qué tal que la felicidad está dentro de todas esas cosas que parecen agobiarnos?

Según Mark Manson, autor de ‘El sutil arte de que todo te importe un carajo’, todos tenemos nuestras limitaciones y debemos aprender a aceptarlas. Su libro es crudo, vulgar y como lo dice en el título no le importa nada, aparentemente.

Vea tambien: Diez hábitos para estimular el cerebro y que podrían ayudarlo

Lo mejor es que no es nada sutil para hablar del tema, de hecho parece una burla de todos los libros de autoayuda que abundan en el mercado, pero este tiene algo especial. Es franco y parece que le hablara un amigo.

Vea también: La ‘antiautoayuda’ o por qué aceptar que no todo siempre sale bien

El sutil arte de que todo te importe un carajo, ¿el éxito de no tener éxito?

La realidad es que a Manson sí le importan muchas cosas en su vida, de hecho el libro ‘El sutil arte de que todo te importe un carajo’ es un recordatorio de que no todas las personas van a ser exitosas en la vida y que no todo el mundo es extraordinario.

En lo que el autor hace énfasis es en que hay que aprender a convivir con ello y escoger bien las batallas. La vida va a estar llena de problemas, desilusiones y bajones, pero Mark Manson dice que esto es lo que necesitamos para ser felices, por más paradójico que parezca.

Vea tambien: La rutina que necesita para ser James Bond a los 50 años

“La clave del libro es que para vivir una buena vida no hay que deshacerse o huir de los problemas, es encontrar ‘buenos problemas’. Que te motiven, que sean importantes para las personas, que puedan aportar algo porque estos son los que le dan sentido a la vida, y a final de eso es lo que se trata encontrarle un sentido a la vida”.

Manual para el sufrimiento

Detrás de todas las groserías, los chistes y las situaciones salidas de tono que narra en ‘El sutil arte de que todo te importe un carajo’, se esconde un manual para dejar ir las nimiedades y enfocarnos en lo que nos trae sufrimiento, pero que nos ayudan a crecer. No podemos ser felices si no jugamos, no se puede tener una vida libre de dolor, es imposible, pero la gracia está en encontrar cómo podemos superar esos obstáculos.

¿Pensar positivo? Para Manson tampoco es una opción. A veces las cosas están tan mal que debemos aprender a vivir con eso. Al final siempre encontraremos algo que intente detenernos, la gracia está en encontrar cómo abordarlo y seguir al siguiente obstáculo, total, si se acaban, ¿qué más queda por hacer?

Juan Sebastián Alba Torres , periodista cultural. Escribe sobre cine, televisión, literatura y música Twitter @JuanSalbat Correo electrónico: juan.alba@revistadiners.com.co periodista cultural. Escribe sobre cine, televisión, literatura y música