Gracias a su sistema de inteligencia artificial, Smartify reconoce una pintura, escultura u objeto. Una vez identifique lo que está frente a la cámara, le mostrará toda la información relacionada. Desde el nombre de los personajes retratados, por ejemplo, hasta las críticas, comentarios y referencias históricas de la misma. Incluyendo, por supuesto, en qué museo o galería del mundo se encuentra.

La aplicación, que fue diseñada en Londres, está disponible para usarse en desde galerías contemporáneas hasta casas históricas. En total, Smartify tiene convenio con más de 150 lugares en todo el mundo. Entre estos están el Museo Metropolitano de Nueva York y la emblemática Galería Nacional de Londres, quienes contribuyeron con el contenido oficial de las obras para mejorar la experiencia del usuario.

Smartify surgió del placer que cuatro amigos encontraban en la visita de museos y el disfrute de las obras de arte. «Descubrir y compartir historias increíbles detrás de las obras de arte sigue siendo el corazón de nuestra misión como empresa de tecnología global. Dentro de cada marco dorado o de cada caja de metacrilato, existen capas y capas de significado: el método de creación, la locura, el momento en el tiempo. El arte es el único lenguaje universal y hay siglos de historias que contar», asegura la misión de le aplicación.

Vea también: Conozca cinco apps para aprender a tocar instrumentos musicales

Al respecto, los creadores saben que el uso de los teléfonos en los museos es controvertido. Es muy molesto querer ver La Gioconda y se interpongan en medio cientos de personas con sus celulares arriba intentando tomar una fotografía. Por eso en Smartify usan las últimas tecnologías y un diseño simple para crear una experiencia no intrusiva.

«Nuestra ambición es replantear el uso de los smartphones más como instrumentos de compromiso que de entretenimiento y ayudar así a los museos a construir nuevas audiencias y flujos de ingresos», dicen.

Además, aplicación le ayuda a guardar la información pertinente e incluso podrá compartirla por redes sociales, si usted es de esos olvidadizos que ama una obra de arte pero no recuerda su nombre.

Si cree que no puede utilizar esta aplicación porque no está en el museo de Louvre de París o en el MoMA de Manhattan, no se preocupe, pues solo basta con que ponga al frente de la cámara una fotografía o reproducción de su obra favorita, para obtener toda la información que desea.

Aunque es cierto que nada supera la experiencia física de visitar un museo, esta aplicación la emula muy bien y además se está actualizando todo el tiempo, pues tanto usuarios y curadores de arte pueden solicitar que una obra o museo nacional entre en la lista de la aplicación.

Relacionado