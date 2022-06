Recomendados literarios: dos voces femeninas y un clásico para releer

En junio, nuestros recomendados literarios lo invitan a descubrir la voz de la artista y escritora mexicana Verónica Gerber Bicecci (Ciudad de México, 1981) y la de Yaa Gyasi (Ghana, 1989) , una escritora ghanesa que ganó el Premio John Leonard de Círculo de Críticos Nacional del Libro. Además, regrese a la historia de F. Scott Fitzgerald, esta vez con la traducción de J. F. Hincapié.

El gran Gatsby

F. Scott Fitzgerald

Panamericana, 2022

Un pretexto para volver a este clásico es que se cumplen cien años del verano de 1922, el momento en el que está ambientada la historia. Esta nueva edición de Panamericana, que hace parte de nuestros recomendados literarios, con traducción hecha en Colombia –por J. F. Hincapié– es otro aliciente. Fitzgerald nos acomoda entre la clase alta de la Costa Este de Estados Unidos, infiltrados de la mano de Nick Carraway, un tipo de Minnesota, que también hace las veces de infiltrado.

Después de pelear en la Primera Guerra Mundial aterriza en este escenario, en el centro mismo de la vida del misterioso Gran Gatsby, por un azar. En realidad, la suma de contactos, clase social y dinero determina el azar, aunque también hay otro motivo, que pone a andar la trama. Su casa queda justo enfrente de la mansión que le pertenece al más misterioso de los ricos, el que celebra las mejores fiestas y se descubre muy interesado en Carraway.

Más que la trama, el trabajo con lenguaje hace grande a esta novela: en la sutileza hay una clave de lectura, en medio del espectáculo, la bulla y el desencanto.

Más allá de mi reino

Yaa Gyasi

Salamandra, 2022

Gifty es la narradora y protagonista de la segunda novela de Yaa Gyasi, que hace parte de nuestros recomendados literarios. Comparte con la autora los datos biográficos de entrada: su familia es de Ghana, ella ha crecido en Estados Unidos y gracias al esfuerzo de sus padres ha tenido acceso a una educación en las universidades más prestigiosas del país.

La vida de Gifty es una búsqueda de respuestas: su forma de estar en el mundo es investigar. En el presente de la novela, está haciendo un doctorado en Neurociencia. En sus experimentos, ratones adictos, obsesivos o deseosos presionan una palanca una y otra vez, acostumbrados por Gifty a asociar la palanca con una recompensa.

¿Por qué insisten, si ahora lo que reciben al presionarla no es el premio sino una descarga eléctrica? La pregunta ilumina otros aspectos de la vida de Gifty: a su manera, su hermano mayor y su madre también han sido ratones, atrapados entre el placer, el miedo, el dolor o la fe.

Todo lo que les ha pasado a ella y a su familia lo conocemos por su voz y su mirada, que nunca se conforma con una línea del tiempo y nos lleva entre saltos e interrupciones, de la vida universitaria a la primera infancia, de las clases de ciencia del colegio a las peleas de sus padres, de los sermones en la misa a las fiestas con amigos y luego de regreso, por entre tiendas y mercados

Conjunto Vacío

Verónica Gerber Bicecci

Laguna, 2022

Hay una Verónica en este experimento: una voz narrativa a la que conocemos como “Yo(Y)”, que podría, o no, ser la misma Gerber. Hay un espacio cerrado, casa o búnker que, sin embargo, no es un límite; no es que todo suceda dentro de la casa, sino que al hacerla aparecer, la voz narrativa se sitúa en una arquitectura, unas coordenadas: vida cotidiana, geometría, mundo familiar, exilio, país y tiempo. Hay dos pérdidas a las que la Verónica del libro se acerca desde su escritura.

Está la pérdida de la madre, desdibujada, invisible de repente, y la pérdida de un amor, un hombre que la deja porque ya no es la misma de antes, pero en realidad la está dejando por otra. “Tendríamos que aceptar –quise decirles para romper el hielo, pero no me salió la voz– que si unimos con líneas rectas las distancias entre nosotros el dibujo resultante se parecería más a un triángulo que a cualquier otra figura”.

Ya que todo se puede entender en términos de líneas, formas, espacios, luz y su ausencia, Gerber trata de llegar a través de lo verbal a donde no llega el dibujo, o a donde ya ha llegado, pero no nos hemos dado cuenta.

