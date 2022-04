Bogotá está cerca de ser una capital artística en Latinoamérica. Lo confirma la mención de ARTnews como una de las ciudades de arte para tener en el radar. En línea con esto, ARTBO Fin de semana propone tres días para recorrer seis de los puntos más álgidos de la escena artística de la capital colombiana.

La iniciativa, que nació hace siete años, regresa del 22 al 24 de abril con su quinta edición después de una pausa prolongada por la pandemia. “Nuestra última edición fue en mayo de 2019. Esta vez tenemos 56 espacios participantes y 180 eventos especiales, la mayor cantidad desde la creación de ARTBO Fin de semana. Esto demuestra la resiliencia de un sector que ha sabido surtir las dificultades de estos dos años”, le dice a Diners María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá.

ARTBO Fin de semana pretende acercar al público general a los lenguajes de las artes plásticas de la ciudad, propiciando espacios de diálogo y reflexión. Para lograrlo, la Cámara de Comercio de Bogotá -organizadora del evento- sectorizó la ciudad en seis circuitos artísticos: Centro Histórico, Macarena, San Felipe, Chapinero Central, Teusaquillo y Chapinero Norte.

Los 56 espacios expositivos, entre galerías, museos, fundaciones y espacios autogestionados, abren sus puertas de manera gratuita y en horario extendido para recibir a todos los entusiastas del arte en Bogotá. Los horarios son: viernes y sábado de 11 a. m. a 8 p. m. y domingo de 11 a. m. a 6: p. m. Además, ARTBO ha dispuesto rutas de buses que facilitan el acceso y el traslado entre los espacios participantes. Para hacer uso de este sistema debe registrarse aquí.

Para programar su recorrido, María Paz Gaviria recomienda “guiarse por la afinidad a un espacio en particular y de allí recorrer el resto del circuito. También pueden hacerlo con base en la agenda de eventos. Es decir, partir de una charla o actividad específica y seguir por ese sector”.

Diners seleccionó cinco propuestas destacadas dentro de ARTBO Fin de semana que puede visitar hasta el domingo 24 de abril.

Centro Histórico: Cargados de historia

Este sector neurálgico de la ciudad agrupa una cantidad importante de las grandes instituciones culturales del país. Además, tiene la mayor concentración de museos de Bogotá, que se suman a otros espacios -que hacen parte de ARTBO Fin de semana- como la Cinemateca de Bogotá, el Museo de Arte Miguel Urrutia y el Claustro San Agustín.

Para visitar este circuito puede partir por ‘Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria’, que presenta la exposición Aún tendría que haber luciérnagas del artista chileno Fernando Prats y con la curaduría de Varinia Brodsky Zimmermann, quien estará realizando visitas guiadas los días 23 y 24 de abril a las 3 p. m.

“El título de esta exposición nos presenta la imagen de una última esperanza que, en este caso, me pareció pertinente desde la problemática de la desaparición forzada. Este es un drama que transgrede a nuestro continente y es desde ahí que situamos esta propuesta. La frase corresponde a una cita del poeta Paul Celan de la serie de poemas Soles filamentos (1968), quien ha sido un referente en mi trabajo, sobre todo para referirme a cuestiones vinculadas a temáticas de memoria”, afirma Prats.

Circuito Macarena: Entre un café y la buena mesa

Para María Paz Gaviria, ARTBO Fin de semana es también “una manera de recorrer la ciudad a través del arte, conociendo cada barrio y su carácter distintivo. Puede ir a ver exposiciones pero también caminar, tomar un café o comer en ese sector”.

En la Macarena, precisamente, encontrará una oferta cultural enmarcada por pequeños cafés y restaurantes. Dicho circuito está conformado por espacios como el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO y El Dorado.

Dentro de nuestros recomendados está NC-Arte, galería que presenta un Paseo de esculturas compuesto por obras de gran formato instaladas en el espacio público de Torres Atrio. Una de estas es Sala de Lecturas, una obra del colectivo cubano Los Carpinteros.

Luego de conocer estas obras de gran formato puede pasar al Museo Nacional de Colombia para ver Acción plástica: Homenaje a Antonio Caro. Con esta retrospectiva, el museo rinde tributo al bogotano a través de la repetición de sus repeticiones, a un año de su fallecimiento. Durante ARTBO Fin de semana se estarán proyectando una serie de documentales que recorren la obra del artista, bajo el título de HOLA 21.

Circuito Teusaquillo: Arquitectura europea

Las calles de este sector de Bogotá se caracterizan por una arquitectura con fuerte influencia inglesa y francesa. Algunas de estas casas de Teusaquillo se han transformado, durante los últimos años, en espacios que alojan arte y cultura.

Una de las más recientes es la galería Mor Charpentier, que para este fin de semana presenta Niñas, de Paz Errázuriz. La exposición analiza en cuatro segmentos la carrera de la artista y su interés transversal por la representación femenina. Mujeres de Chile, Niñas, Sepur Zarco y La manzana de Adán son los fragmentos de la muestra.

Con esta, la segunda exposición de la nueva sede de Mor Charpentier, la galería trae a Colombia la más reciente serie de la fotógrafa chilena, en donde retrata a las mujeres que fueron parte del proceso penal en Guatemala a partir de los crímenes en la guerra civil.

Otros espacios que puede recorrer en Teusaquillo son Salón Comunal, Casatinta y el Museo de Arte de la Universidad Nacional.

Circuito San Felipe: Lo nuevo, lo joven

Aunque ya no es tan joven -su presencia artística comenzó en 2013-, el barrio San Felipe “es ese distrito creativo que a su vez es un semillero de artistas, lleno de talleres, espacios autogestionados y galerías que abrieron hace menos tiempo. Eso no quiere decir que uno no encuentre maestros allí”, explica Gaviria.

Dentro de este espíritu de arte refrescante, la galería SKETCH presenta Escape de Tierra, una muestra colectiva que incluye el trabajo de artistas colombianos emergentes como Tomás Bermudez, Ana Fino, Sergio Pinzón, Wilmer Rodríguez, Sofía Reyes y Daniela Torres.

Las obras presentes en esta exposición involucran los actos de superponer, sustraer, mezclar y editar capas de significado a partir de la idea del paisaje, escapando de las representaciones sociales. La mayoría de estos procesos tienen como punto de partida un paisaje cotidiano, aquel que se ve a través de las pantallas.

Al terminar su visita, pase por SGR Galería, la galería Elvira Moreno y Adrián Ibáñez Galería.

Circuito Chapinero: El enlace entre el norte y el centro

La localidad de Chapinero reúne la mayor cantidad de espacios artísticos comerciales en Bogotá, con obras de artistas emergentes y consagrados. Debido a su magnitud, ARTBO Fin de semana dividió el circuito en dos, acogiendo a los barrios de Quinta Camacho, Rosales, Parque de la 93 y el Chicó.

Al recorrer su parte norte, usted puede conocer la propuesta artística de la Galería La Cometa, FORO.SPACE, El Museo, Espacio Contínuo y LA Galería. En el caso de Chapinero Central, este recorrido está compuesto por espacios como Galería Sextante, La Balsa Arte, Casas Riegner, Mmaison Galería y Ocre Galería.

Esta última presenta este fin de semana la exposición Aire, una muestra colectiva que cierre el ciclo de los cuatro elementos que marcó el inicio de este espacio artístico. Dentro de los artistas participantes están Lucas Gallego, Erika Diaz, Alejandro Frieri, Carolina Borrero y Guillermo Londoño.

