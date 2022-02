Quienes afirmaban que el internet iba a acabar con los libros se equivocaron. De hecho, la existencia de una red virtual que conecta a todo el planeta lo que ha logrado es potenciar la cultura del libro. Esto en gran medida gracias a la venta de libros en línea.

Hay tres razones principales por las que el internet es amigo de los libros. La primera es que el flujo de información que corre por el internet permite que más personas se enteren de la existencia de ciertos libros. Por ejemplo, el fenómeno de 50 sombras de Grey, de E. L. James, nació en internet como un fanfiction de Crepúsculo y fue en la web donde primero se dio a conocer.

Por otro lado, la razón que salta a la vista es la creación de nuevos formatos digitales para leer. Hay muchos libros que se pueden encontrar en la red gratis y leerse en la pantalla. También se puede acceder a audiolibros y de hecho hay tecnología pensada especialmente para la lectura, como los populares Kindles de Amazon.

Finalmente, el universo digital trajo otra gran ventaja: la posibilidad de comprar libros físicos sin siquiera salir de casa. Esta tendencia ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las cuarentenas impuestas a partir de la pandemia. De hecho, según el portal de libros en línea Buscalibre.com, sus ventas se triplicaron durante el 2020.

En ese sentido, en Diners le contamos sobre cinco opciones para que usted pueda comprar libros de todo tipo en línea y que le lleguen a su domicilio incluso el mismo día en el que los pidió.

1. Librería de la U

Fundada en 2004, esta librería virtual colombiana podría ser fácilmente la primera de su tipo en el país. Nació con la intención de darles a los universitarios una opción útil para encontrar libros académicos difíciles de conseguir en otras partes.

Hay unos 300.000 títulos disponibles en la página web, y su oferta ya no solo se limita a lo académico, sino que también hay literatura, libros infantiles. Además, tienen envíos a todo el país.

2. Panamericana

La ventaja de la tienda online de Panamericana es que se pueden conseguir los libros exclusivos de la editorial propia de la tienda. Además, si usted ha visitado una de las tiendas físicas de Panamericana en alguna de sus sucursales del país, sabe bien el tamaño y la variedad de su librería, que tiene títulos de todas las categorías.

Otro punto a favor de comprar libros en línea aquí es que con frecuencia hacen promociones gracias a sus alianzas con las grandes casas editoriales, como Planeta y Random House. Esto sin mencionar que su catálogo también ofrece todos los otros productos del almacén.

3. Librería Nacional

El año pasado la Librería Nacional cumplió 80 años. Toda su experiencia se traslada a lo digital con una tienda virtual con una amplia oferta. Una de sus ventajas es que permite hacer cambios de manera fácil. Además, los envíos son rápidos.

En una entrevista Diners, Felipe Ossa, el librero que lleva más de 6 décadas al frente del negocio, explicaba que “los libros no desaparecerán porque son ideas y la gente está pensando siempre, soñando siempre, y a veces quiere llevar esos sueños al papel. Aunque parezca egoísta, pienso en que a mí ya no me tocará el apocalipsis del libro”.

4. Librería Lerner

Aunque la Librería Lerner es una de las más tradicionales de Bogotá y su fundación se remonta a 1958, la tienda virtual fue lanzada solo hasta marzo del 2017.

Es un sitio web fácil de manejar y con muchas opciones: hay más de 100.000 títulos disponibles. También tiene un diferencial llamativo y es que hay una sección dedicada exclusivamente a la industria editorial nacional. Es una buena opción para encontrar títulos de arte y arquitectura.

5. Buscalibre.com

Es la librería virtual más grande de América Latina. Ofrece unos cinco millones de títulos. Importan libros de varios países de la región, además de Estados Unidos y de España a muy buenos precios.

Que tengan proveedores de varios países y que trabajen con librerías locales permite que se puedan encontrar ejemplares de textos que ya no se editan o que solo se consiguen en ciertos países.

Los envíos dependen de la disponibilidad de los títulos y de su ubicación, pero si el pedido se hace temprano y el libro está en Bogotá, a veces puede llegarle a la casa el mismo día. Además, tienen preventas de las novedades y todos los días tienen promociones, que salen en el encabezado de la página.

