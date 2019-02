Cinco momentos de los Premios Óscar 2019 para recordar

La sorpresa de Olivia Colman, el abrazo de dos directores amigos y el anuncio de un nuevo romance: vea qué pasó en los Óscar 2019.

Ni Jimmy Kimmel, ni Ellen Degeneres, ni Jimmy Fallon: en la gala 91 de los Premios Óscar no hubo presentador. En la ceremonia que se celebró en el Teatro Dolby de los Ángeles, las sorpresas fueron por cuenta de los resultados del jurado: entre cinco nominaciones, la película de Marvel, Black Panther,(no tan elogiada por la crítica) logró tres estatuillas. Glenn Close, a quienes los críticos le daban el premio a mejor actriz, de nuevo, quedó esperando el premio. Bohemian Rahpsody, la película que muchos criticaron por obtener varias nominaciones, se llevó cuatro óscars. Este año, al igual que en varias de las últimas ceremonias, los mexicanos volvieron a brillar. Roma, la película de Alfonso Cuarón, se llevó tres premios de la academia. A continuación, Diners le recuerda cinco de los mejores momentos de la gala.

1. El discurso de Spike Lee tras recibir el premio a Mejor Guión Adaptado

Spike Lee no solo se levantó a recibir el premio y a dar agradecimientos por recibir la estatuilla a Mejor Guión Adaptado. El director también aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre las próximas elecciones en Estados Unidos: “las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio”. El director, que ya tenía un Óscar honorífico, es un gran activista de los derechos de los afroamericanos. Aunque Lee no hizo alusiones directas al gobierno del presidente Donald Trump, este no pudo evitar sentirse aludido: “Estaría bien que Spike pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto cuando use un tono racista contra nuestro presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (…) que casi cualquier otro presidente” escribió el presidente a través de su cuenta de Twitter.

2. El momento de Rami Malek

Cuando anunciaron que Rami Malek era el ganador el premio Óscar a mejor actor, por su interpretación en Bohemian Rahpsody, las cámaras se dirigieron a él y a Lucy Bolton, su novia y también compañera de elenco en esta película. Por unos segundos las miradas se detuvieron en el prolongado beso de la pareja, que demostró que la relación amorosa en esta ficción había trascendido a lo real. En su discurso, Maleek confesó lo importantancia de la actriz en su vida: “Lucy, tú eres el corazón de esta película. Tienes un talento inmenso. Has capturado mi corazón. Muchas gracias”.

3. El abrazo de los directores mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro

El director mexicano, Guillermo del Toro, ganador del Óscar a Mejor Dirección en 2018, fue el encargado de anunciar el nombre de quien se llevaría el premio este año. La causalidad fue que el ganador sería su amigo y compatriota Alfonso Cuarón, por la película Roma. Al entregar el Óscar, del Toro y Cuarón se lanzaron en un abrazo apretado. Del Toro, Cuarón, Alejandro González Iñárritu, son los tres directores mexicanos que han brillado por llevar una racha de premios Óscar en los últimos cinco años, a excepción de 2017, cuando ninguno fue nominado.



4. La sorpresa de Olivia Colman al recibir el Óscar a mejor actriz

Muchos especularon que quien se llevaría el Óscar a mejor actriz este año sería Glenn Close, por su gran interpretación en La Esposa y por su reconocida trayectoria a lo largo de los años. Olivia Colman, la ganadora de este año por su papel en La Favorita, entre lágrimas y titubeos de un discurso que casi no podía articular, la actriz admitió que esperaba que el premio se lo llevara Close: “Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero”.

5. El momento de Bradley Cooper y Lady Gaga en tarima.

La tensión estalló en el Teatro Dolby cuando Bradley Cooper y Lady Gaga cantaron Shallow, la canción principal de la película Una estrella ha nacido, y ganadora a Mejor Canción. Al final de la presentación, mientras Gaga cantaba y tocaba el piano, el actor pasó a sentarse a su lado para compartir el micrófono de la cantante. La cercanía, las miradas, y la tensión de ese momento hizo creerle al público que en algún momento aparecería un beso. Aunque esto no ocurrió, el público y los espectadores quedaron conmocionados con la tensión del momento.