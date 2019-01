Cinco millonarios están salvando el planeta

Según un estudio de Oxfam, el 10% más rico de la población es responsable de casi el 50% de las emisiones de carbono. Conozca a algunos millonarios que quieren revertir esta cifra.

“Los más ricos y los mayores emisores deben rendir cuentas por las emisiones que generan, sin importar dónde vivan”, comentó Tim Gore, experto en política climática y alimentaria de Oxfam, entidad encargada de revelar que la población millonaria es responsable de la mitad de la contaminación mundial, gracias a sus monstruosas urbes; sus rascacielos de oficinas y sus interminables filas de bancos de datos.

De ahí que millonarios como Tim Sweeney, creador del videojuego Fortnite o el noruego Kjell Inge Røkke, se preocupen no solo por pagar sus impuestos, sino por destinar parte de su fortuna a revertir el cambio climático, que es más evidente cada día.

A continuación conozca a los millonarios que están salvando el planeta:

Tim Sweeney, creador de Fortnite

Desde hace 20 años, Sweeney se dedica a crear videojuegos capaces de enganchar a la población mundial y aunque sus juegos han incrementado su fortuna, le debe su economía a Fortnite, el último videojuego de moda.

Sin embargo, Sweeney no gasta sus millones en autos lujosos ni en ropa costosa, simplemente decidió comprar más de 16 mil hectáreas de tierra en Carolina del Norte para proteger un bosque que estaba a punto de ser talado. De hecho, el estadounidense de 48 años decidió comprar varios terrenos en Estados Unidos para la protección de la vida silvestre, lo que lo ha convertido en uno de los mayores propietarios de terrenos en todo el país.

Kjell Inge Røkke, dueño de conglomerado de flotas náuticas Aker ASA

El empresario y filántropo noruego, de 60 años, amasó una fortuna de más de 3 mil millones de dólares gracias a sus barcos pesqueros y turísticos. Røkke está dispuesto a construir un buque de 181 metros de largo para recolectar plásticos de los océanos, junto a la organización WWF. Se espera que el barco esté en los mares para 2020.

Hansjörg Wyss, dueño de Mother Nature Network

El suizo de 83 años dedicó su vida a la creación de dispositivos médicos, una de las industrias que más contamina en el planeta. Aunque Wyss es amante de la naturaleza, es consciente que su empresa genera más desperdicios que cualquier otra.

De ahí que el empresario decidió lanzar la campaña Wyss Campaign for Nature en la que tiene destinado a proteger el 30% de la tierra y océanos por completo para 2030. Para empezar, Wyss hizo un llamado mundial para que las organizaciones y amantes de la naturaleza presentaran sus proyectos para cubrir financieramente. El primero, se identificó en Colorado, Estados Unidos, y recibirá 48 millones de dólares. Wyss aseguró que planea invertir más de mil millones de dólares. ¿Tiene algún proyecto que le interese al suizo? No dude en enviárselo.

Johan Eliasch, dueño de Head (firma deportiva)

El empresario sueco visitó Brasil hace 10 años y se enamoró de su diversidad natural. Su amor creció tanto que cuando Lula da Silva aseguró que necesitaban entrar a la selva por recursos, Eliasch decidió comprar 160 mil hectáreas de la selva amazónica de Brasil. Desde entonces ha ideado cientos de planes para conservar la selva libre de minería ilegal y extracción de petróleo. Sin embargo, asegura que él solo no puede hacerse cargo.

“Solo necesitamos 50 mil millones de dólares para comprar toda la selva de Brasil y acabar con la deforestación”, aseguró el sueco, mientras que el expresidente da Silva aseguró que la selva le pertenece a pueblo de Brasil. Sin embargo, Eliasch aseguró que las 160 mil hectáreas que compró están libres de la tala de árboles, lo que incomodó a las empresas dedicadas a la extracción de caucho y madera de la selva.

Kristine McDivitt, dueña de North Face y Esprit

¿Le suenan las marcas de ropa North Face y Esprit? Si es así, le queremos presentar a su dueña Kristine McDivitt, quien desde 1993 -cuando sus empresas empezaron a crecer por sí solas- decidió fundar, junto con su fallecido esposo Douglas Tompkins, las primeras áreas de conservación silvestre de Chile y Argentina.

Gracias a esta pareja de millonarios la mitad de la Patagonia está asegurada, gracias a una inversión de 150 millones de euros, que están destinados a reforestar y transformarla en un parque natural. Aunque los gobiernos no estuvieron de acuerdo en la venta de estas tierras -porque divide a Chile en dos- los habitantes están contentos porque se ven beneficiados gracias a la millonaria inversión. De hecho, los estudiantes de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) reciben incentivos para viajar a estos países y poner en práctica sus tesis para proteger las áreas naturales en peligro.

