Vea los consejos más increíbles de Marie Kondo

Netflix le apostó a una serie de limpieza en la que su protagonista japonesa habla con la ropa, bota libros y es enemiga de los cajones de recuerdos.

Con tan solo 34 años, esta japonesa hace parte de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time; cuenta con un best-seller en el New York Times (La magia del orden) y ha logrado compartir su amor por la limpieza a través de sus redes sociales, con más de 1.5 millones de seguidores.

Algunos dicen que su éxito se lo debe a sus hipnotizantes métodos para doblar toallas, otros argumentan que se trata de una obsesión por la limpieza, pero Kondo afirma que se trata de dos principios básicos: “botar los objetos que no nos producen alegría (spark joy) y nunca comprar cajas organizadoras, pues nuestras casas tienen la infraestructura necesaria para ser felices”.

Gracias a estos pilares, Netflix retó a la gurú de la limpieza para que le ayude a familias, parejas y personas solitarias a ordenar sus casas y sus vidas en la nueva serie ‘A ordenar con Marie Kondo’. “Si amas tus cosas, cuídalas con respeto y despídete de ellas, solo así lograrás que tus compras valgan realmente la pena”.

Este método reveló las emociones más profundas de quienes aceptaron la ayuda de Kondo al punto de agradecerle en lágrimas. Al final, la gurú dice que el secreto de ser ordenado está en “procurar que todo tenga un sentido”. De ahí que algunos de sus consejos parezcan irreales y difíciles de poner en práctica, ¿podría usted cumplirlos? Véalos a continuación:

“Su biblioteca debería tener solo 30 libros”

Bajo el principio de: “despréndanse de todo aquello que no irradie felicidad”, Kondo invita a tener solo 30 libros en su biblioteca. Para elegirlos solo debe sostenerlos por un momento y sentir si le genera alguna emoción, si es así guárdelo, una vez tenga los libros seleccionados, clasifique los restantes con estas instrucciones.

Los libros que ya leyó y desea conservar debe almacenarlos más lejos; los que leyó pero que no le gustaron, los debe donar, al igual que los libros que no ha leído o ha evitado acercarse porque no le interesan.

Siete pantalones, camisetas, chaquetas e interiores

Esta es la cantidad de prendas que debería tener en su armario de ropa para la semana, sin contar con los vestidos, prendas deportivas y pijamas. La idea es que use de forma eficiente su espacio y para ello debe salir de la ropa que no usa en la semana.

Al igual que los libros, si esa prenda que ignora no le genera ninguna felicidad, salga de ella. Tal vez por su cabeza pasarán pensamientos como: “pero aún sirve; está bueno o no puedo dejarlo porque fue un regalo importante”, sin embargo, debe aprender a deshacerse de las cosas a través de una despedida con agradecimientos, como lo sugiere la gurú.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”

Tal vez usted tenga un baúl con recuerdos y tal vez hayan cosas que ni sabía que tenía. Cuando llega ese momento, debe renovar sus recuerdos, como lo hizo Kondo cuando invitó a una viuda a donar las cosas de su esposo fallecido hace nueve meses.

“Marie pero son 40 años de recuerdos”, le dijo la viuda a Kondo, quien le aconsejo que no era necesario salir de todo. “Podemos hacer una caja del tesoro en la que podrás guardar todos los objetos que tu corazón se resisten a perder. Luego, cuando te sientas preparada podrás botarlos”.

“Para organizar hay que desorganizar”

Si realmente desea hacer una renovación y limpieza de su casa, vacíe todos los cajones, armarios y cajas. A cada objeto -libros, ropa, árbol de Navidad, adornos de Halloween, entre otros- dele un toque con los nudillos y analice si realmente lo necesita en su vida. Esto le ayudará a ver la magnitud de cosas que no necesita como un solo conjunto y le será más fácil deshacerse de ellos. Si hay mucho desorden “purifique el espacio con sprays, perfumes o música” para continuar con la limpieza.

Doblar mejor que colgar

Conocido también como el método KonMari, doblar es uno de los pilares de Kondo, quien asegura que es lo más eficiente para ahorrar espacio. Para empezar, lo puede doblar las camisas y los pantalones, ordenados de los más claros a los más oscuros.

Cuelgue solo la ropa que debe ir colgada, como por ejemplo chaquetas y bolsos. Agrupe las prendas por categoría, de lo más largo y pesado (izquierda) a lo más liviano (derecha). Por otro lado, los bolsos deben ir guardados uno dentro del otro, aunque nunca más de dos en uno mismo.

A continuación vea cómo se deben doblar las camisas, medias y toallas para ahorrar más espacio.

¿Cuál es su consejo favorito? Escríbanos en el recuadro de comentarios