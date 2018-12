Así se enciende la Navidad en diferentes partes del mundo

Con la llegada de diciembre aparecen también los árboles, las luces y los adornos navideños que engalanan algunos de los sitios, calles y destinos más visitados durante la temporada.

Se trata de lugares emblemáticos que siempre se lucen durante la Navidad por lo generoso y espléndido de sus decoraciones y por el significado especial que le dan a la época. Veamos cómo lucen en estos días de Navidad.

LA CASA BLANCA, EN WASHINGTON

De acuerdo con el comunicado oficial de la Casa Blanca, el tema de la decoración de 2018 es ‘Tesoros estadounidenses’ y su propósito es resaltar costumbres y patrimonios de ese país. Como es tradicional, la decoración navideña recae en la Primera Dama y en este caso fue diseñada por Melania Trump. En general, la decoración navideña de este año se caracteriza por el exceso, no solo en el número de árboles dispuestos en los principales corredores y salones de la casa presidencial, sino además elegidos en una variedad de colores entre los que se destacan los árboles rojos, que han sido criticados por unos y elogiados por otros en redes sociales.

Sea como sea, a lo largo de este mes de diciembre, la Casa Blanca albergará cientos de recepciones y recibirá a más de 30.000 visitantes que se pasearán por los pasillos participando en visitas públicas.

La ceremonia de encendido del árbol de Navidad que se ubica en la Casa Blanca es toda una tradición para los turistas y residentes en Washington, pues desde los años 30 del pasado siglo es presidida por el primer mandatario y su familia.

