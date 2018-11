¿Sería capaz de cumplir el reto que le plantea Paul McCartney?

Dejar un día libre a la semana de consumo de carne es lo que nos propone el ex Beatle, quien es un activista declarado de los derechos de los animales.

“Tendemos a pensar que las costumbres que hemos mantenido desde siempre seguirán guiándonos en un futuro. Pero qué aburrido resultaría de ser cierto. No sería mejor replantearse la vida y decir: ‘¿Sabe qué? Me vendría bien un cambio”, dijo Paul al lanzar el póster oficial de la campaña ‘Meat Free Monday’.

‘Maet Free Monday’ o ‘Lunes sin Carne’ en español, comenzó en 2009 y propone volverse vegetariano una vez a la semana. Con ella el músico sabe bien que cambiar los paradigmas de consumo es algo muy difícil, pero plantea que si uno empieza por un día a la semana las cosas poco a poco irán siendo distintas.

Y es que a Paul McCartney parecen no pasarle los años, y aunque su voz ya no es la de ‘Oh Darling’, su carisma y energía no cambian; el ex Beatle sigue dando conciertos de más de tres horas, estrenó nuevo álbum y este año se embarcó en una gira alrededor del mundo al ritmo de artistas veinteañeros como Maluma o Camila Cabello.

El secreto de Paul McCartney es más bien una receta, la cual hoy en día es una combinación entre hacer ejercicio, practicar yoga y mantener una dieta alejada 100% de comida extraída de animales. Para Paul ser vegetariano se convirtió en un mandato de vida desde los años 70 cuando conoció a su difunta esposa Linda McCartney; juntos construyeron una empresa de alimentos vegetarianos.

Y aunque el alcohol y las drogas sí estuvieron presentes en un tiempo de su vida creativa, Paul confesó ya no consumir drogas y tomar muy poco alcohol. Sus convicciones son tan fuertes que incluso en sus conciertos está prohibida la venta de alimentos que no sean vegetarianos.

¿Qué piensan ustedes de la propuesta?