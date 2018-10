El error de ‘etiqueta’ que le cobran a la esposa del Príncipe Harry

La esposa del Príncipe Harry sigue estando en los titulares de prensa, esta vez, sin embargo, por un descuido de moda que algunos consideran imperdonable.

Durante la visita oficial que los Duques de Sussex hicieron a la isla de Tonga, en Oceanía, fue notorio un detalle adicional en el hermoso traje rojo que Meghan eligió para su llegada al lugar y el tradicional paseo por la alfombra roja que colocan a los visitantes ilustres.

Y es que de la parte trasera inferior del elegante traje colgaba el tiquete de compra del mismo, sin que la duquesa, ni ninguno de sus asesores se dieran cuenta del detalle que fue captado por los fotógrafos acreditados para cubrir el evento y que ha sido replicado en redes sociales del mundo.

La mayoría de internautas han tomado con humor el hecho, señalando que le puede pasar hasta a la realeza, en tanto que unos pocos han manifestado que es imperdonable que una figura como ella no se percate de algo tan fundamental.

La primera en reportar el hecho fue una reportera australiana de CNN, llamada Sophie Walsh, quien publicó las fotos en su cuenta de Twitter comentando que “con tantos cambios de ropa, la duquesa seguramente debía ser perdonada por esto”.

With so many outfit changes I think the Duchess can be forgiven for this…the tag still attached to her Self Portrait dress @9NewsAUS #royaltour pic.twitter.com/zxgqvG61lT

— Sophie Walsh (@sophie_walsh9) 25 de octubre de 2018