Galería: Los mejores retratos de animales en vía de extinción

El fotógrafo estadounidense Tim Flach retrató durante dos años a los animales en peligro de extinción. Una galería para crear conciencia.

Cada año aumenta el número de animales en peligro de extinción. Tan solo en 2017, WWF reveló que en Suramérica hay 4.445 especies amenazadas, de las que 1.203 se encuentran en Colombia. Aunque las cifras son alarmantes, para muchos el problema es abstracto. Por eso el fotógrafo Tim Flach retrató a los mamíferos, reptiles, peces y aves que están en categoría de peligro y vulnerables en todo el mundo.

Vale la pena destacar que Flach decidió sacar a cada especie de su hábitat natural, para que las personas se puedan conectar directamente con el animal. “Las imágenes románticas, libres y salvajes no necesariamente hacían que la gente tomara medidas. Por eso un fondo gris y el estilo de retrato crean una representación muy parecida a la de los humanos, lo que aumenta la probabilidad de protegerlos”, le contó el estadounidense de 61 años a National Public Radio.

“A lo largo de este proyecto, me sentí afortunado de haber visto y fotografiado algunos de los animales más extraordinarios del mundo. En Kenia, miré a los ojos al último rinoceronte blanco del norte macho. En las aguas frente a las costas de las Islas Galápagos, he observado a los tiburones martillo dando vueltas serenamente sobre mí. En México, he guiado la mirada hacia arriba para observar a miles de mariposas monarca colgando del cielo como confeti dorado. Este viaje me ha dejado claro que no podemos simplemente arrancar a los animales de su entorno natural y ponerlos en un arca para proteger su futuro sin considerar la importancia del hábitat que les ha sido arrebatado”, dijo Flach a National Geographic.

A continuación vea los retratos de los animales en peligro de extinción, que también se encuentran en el libro Endangered, disponible en Amazon.



Coroné Sifaka Lemur, © Tim Flach



Mono chato de oro, © Tim Flach



Lémures de cola anillada, © Tim Flach



Saiga tatarica, © Tim Flach



Ave Shoebill Crane, © Tim Flach



Beluga Esturión, © Tim Flach



Tigre de Bengala, © Tim Flach



Oso Polar, © Tim Flach



Mono de nariz chata, © Tim Flach



Mandrill, © Tim Flach



Lince Ibérico, © Tim Flach



Panda Gigante, © Tim Flach



Hipopótamo, © Tim Flach



Mono tamarino calvo, © Tim Flach



Ajolote, © Tim Flach



Leopardo de nieve, © Tim Flach