Adiós a Tom Petty, ícono de la música

Recordamos al cantante de los Heartbreakers en el primer aniversario de su muerte.

Tom Petty has reportedly passed away after being taken off life support https://t.co/7kbu43ZJQz pic.twitter.com/y3rhjG4OcT — NME (@NME) 2 de octubre de 2017

En su especial de comedia “Too Real”, actualmente en Netflix, el comediante y escritor Marc Maron habla de la capacidad de Tom Petty para unir a la fragmentada sociedad estadounidense. “Todo el mundo ama los burritos y a Tom Petty”, le dicen, mientras Maron responde “Creo que ni siquiera Petty tiene el poder de crear estos puentes en esta coyuntura”. No es descabellado pensarlo: a todo el mundo le gusta Tom Petty.

Thomas Earl Petty nació en Gainesville, Florida, en 1950, y desde los 10 años, cuando un tío suyo lo llevó al set de grabación de la película “Follow that dream”, protagonizada por Elvis Presley, decidió que su vida iba a ser el rock and roll. Este sueño se hizo más fuerte cuando vio la primera presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, en 1964. Entonces decidió que estaría en una banda.

Así fue como fundó su banda, Tom Petty and the Heartbreakers, en la década del 70. Su éxito durante los años siguientes fue tal, que en 2002 entraron al Hall de la fama del Rock and Roll. Al mismo tiempo, Petty mantuvo al aire varios proyectos como solista e inclusive hizo parte del supergrupo de George Harrison, “The Traveling Willburys”, junto a Bob Dylan.

Parte de lo que hizo tan distintiva la carrera de Petty fue la dedicación que puso en cada uno de sus vídeos. ¿Cómo olvidar el Don’t come around here no more, de 1985, en el que Petty encarnaba al sombrerero loco de Alicia en el país de las maravillas, en una macabra fiesta del té donde Alicia era el plato principal, o Into the great wide open, que contó con la participación de Johnny Depp y Faye Dunaway… o Mary Jane’s Last Dance, donde la protagonista era una bellísima Kim Bassinger? La verdad es que a medida que uno oía a Tom Petty, descubría más y mejores canciones.

Durante los últimos años, Tom Petty se dedicó a su canal de Sirius XM, Tom Petty Radio, donde se encargaba personalmente de la programación, y conducía el programa “Tom talks to cool people”.

Murió el 2 de octubre de 2017, después de haber sido encontrado inconsciente en su casa de Mailbú la noche anterior. Su amigo y compañero musical Bob Dylan le dijo a la revista Rolling Stone que la noticia “fue un shock, un golpe“.

