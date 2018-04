Julio César González (Matador) respondió el Cuestionario Diners

Uno de los caricaturistas políticos más destacados del país se animó a responder el cuestionario Diners.

Esta mañana me desperté…

Y Uribe todavía estaba allí.

Mi mayor extravagancia es…

Querer vestir como Abelardo de la Espriella, pero en Halloween.

Le temo a…

Vestir como Abelardo de la Espriella o como Poncho Rentería (a veces los confundo).



Mi héroe favorito de ficción…

Boogie, el aceitoso.



La mayor locura que he cometido por amor…

Casarme… dos veces.

Me arrepiento de…

Haberle tumbado un diente a mi amiguito Carlos (alias la Ñata) de un puñetazo a mis ocho años, azuzado por otros compañeritos de infancia. Le pido perdón por actuar como un uribista.

La gente dice que soy…

Entutelable.

Uno de mis sueños recurrentes es…

Destruir internet.

Le tengo fe al…

Deportivo Pereira.

No esperen que…

Me comporte como un adulto.



Me desespera…

Salir de compras con mujeres.

La persona más famosa en mi celular es…

Donald Trump, solo que no contesta mis llamadas. Llamaré a Putin.

Me pone de mal genio…

Que en elecciones siempre elegimos a los mismos hijueputas.

Mi columnista favorito es…

Antonio Caballero (y como caricaturista también).

El superpoder que me gustaría tener…

Volverme invisible cuando llegan las “culebras”.