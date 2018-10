Sofía Gómez Uribe respondió el Cuestionario Diners

Sofía Gómez rompió un nuevo récord en Turquía en la modalidad de peso constante con bialetas, en donde alcanzó los 86 metros de profundidad en 2 minutos y 27 segundos. ¡Felicidades!

Cuando estoy bajo el agua pienso en…

¡La hora en la que voy a comer empanadas!

Mi palabra favorita…

Parce, le digo así a todo el mundo.

Mi mejor amigo dice que soy…

Muy terca.

No esperen que yo…

Lave los platos.

Uno de mis sueños recurrentes…

Nadar con ballenas.

Cuando me miro al espejo veo…

Mis inseguridades.



Mi mayor extravagancia…

Comprar perfumes todo el tiempo, me encantan.



Me desespera…

La gente que come haciendo sonidos mientras mastica. ¡No lo soporto!



Mi película favorita…

Moana.

Lo que más me gusta de mí misma es…

Que soy muy obstinada, eso me ha ayudado a lograr mis objetivos.

La clave del éxito es…

Nunca rendirse.

La canción que me pone a bailar…

La tierra del olvido, de Carlos Vives.



Mi héroe favorito de ficción…

Harry Potter. Todo empezó hace unos pocos años, cuando comencé a leer sus libros. Me encantaron sus aventuras.

Me da pena…

Cantar en público.

Mi talento oculto…

¡Uy, no sé! De pronto no lo he descubierto.