De cuando Diners tuvo su programa de televisión

Publicado originalmente en Revista Diners Ed. 113 de agosto 1979

Sylvia Jaramillo y Margot Ricci, juntas haciendo un programa de televisión, son lo más parecido a la locura suelta. Las dos periodistas están trabajando como si fuera su primera

oportunidad para hacer algo importante con «Viernes, 11:30», programa patrocinado por el Diners Club de Colombia. No es femenino, pero los temas que interesan a mujeres y hombres, serán tratados con la alegría y la frescura de lo que se hace por dos mujeres llenas de entusiasmo por su trabajo.

Con perfeccionismo están invirtiendo largas horas en hacer un programa de apenas media hora. Pero están en la tónica de no llevar un personaje frente a una cámara, colocarlo para que exponga doctoralmente frente a preguntas pre-escritas y luego decirle gracias. No. Quieren sacar la cámara a la calle, meterse en los rincones donde hay cosas nuevas para el televidente, descubrir imágenes y gastar película con tal de presentar algo nuevo.

Cuando grababan su primer programa estaban citados por el director, Julio Sánchez Cristo, a las nueve de la mañana en el último piso del Bogotá Hilton. Se quería grabar, en su lugar, un chef de cocina preparando una receta de langostinos. Lo cómodo habría sido traer una mesa, cubiertos y simular. Pero trasladaron cámaras, nudos de cables, monitores, micrófonos, griterío de auxiliares hasta una cocina de verdad, con un chef de verdad y langostinos de verdad para hacer unos segundos de su programa.

Piensan seguir así, en un esfuerzo por mostrar, sin economía, la riqueza de una realidad visual que no siempre se lleva al televidente colombiano. Experimentadas en el medio, tienen la responsabilidad de trabajar con un director nuevo pero que llega con muchas campanillas. Julio Sánchez Cristo, trabajó al lado de Bertolucci, estudió en Hamburgo, en Londres hizo prácticas de televisión con la BBC, con la RAI en Italia, SFP en París.

Ahora tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe. Para el primer programa su problema era la tendencia de los camarógrafos colombianos a grabar secuencias muy largas. No se cansó de gritar «corten corten», imperativo. El trabajo de «editar» el programa habría de ser largo. Quería secuencias muy rápidas, casi instantáneas. Por su parte Margot Ricci está preparándose para «Viernes, 11:30», como para un ataque.

Quiere cambiar su imagen. «Voy a demostrar que no solamente se criticar reinas y hablar de farándula, sino que como periodista también puede entrevistar un presidente o hacer preguntas serias, nos dijo. Ha sido directora de noticieros en televisión; hizo «Sobremesa con seis a las seis» con Sylvia Jaramillo. Rosita Mora, Teresa Macías. Tulia Eugenia Ramírez y Nohora Parra pero este es su primer programa «propio», donde lleva con Sylvia la responsabilidad. Había hecho «El Pulso de la nación», con RTI y estuvo vinculada a

«Cromos».

Tal vez no se ha borrado de los televidentes la imagen dulce de Sylvia Jaramillo en su programa de mayor éxito. «Maravillas Infantiles», que fue para ella su mejor experiencia. «Trabajar con los niños y hacerlo como se realizó fue extraordinario. Que personajes como don Roberto García Peña, se sometieran a cuestionarios juveniles, fue algo muy lindo». Quien ve a Sylvia Jaramillo, linda y de voz suave, no se imagina que detrás de ella hay una paisa de Sonsón.

A las siete de la mañana ya ha leído los periódicos, a las nueve a dejado organizada a su hija de siete años, va a su oficina de comunicadora donde presta asesorías, hace folletos, prepara cortometrajes, organiza congresos. Aún tiene tiempo para colaborar en «Consigna» y «Diners» y ser relacionista de Avianca.

Está convencida de que se puede hacer un programa de televisión de mejor calidad. «Sólo basta tener imaginación, no ser solemnes y decirle muchas cosas al televidente en breve tiempo».

La ex redactora de ‘El Tiempo» Sylvia Jaramillo (once años trabajó allí), tuvo antes otro programa de televisión: «De mujer a mujer”. Pero no creo que haya programas exclusivamente femeninos. El mundo de hoy hace que las cosas importantes les interesen por igual a ellos y a ellas», dijo.

Por su parte Margot Ricci, con sus peinados muy modernos, siempre lista a hacer comentarios inteligentes y ácidos) sobre todas las cosas del mundo, es una de las pocas periodistas colombianas que mantiene dos columnas diarias en «El Espacio».

La ilusión de hacer «Viernes 11:30» es muy concreta para ella. «Se pueden hacer vainas claras, rápidas, que lleguen a la gente, así, chas, sin truco y mostrándole en su propio lugar todo», dijo.

Una de las características de “Viernes 11:30″ es que no será un programa de cajones separados. Los televidentes podrán notar una cierta ilación agradable entre un tema y otro. Así, sea un simpático grupo hablando de su vida de «separados» que luego cambia a unos muchachos opinando a la entrada y la salida de una película o unos visitantes de Café Librería o el director de Tránsito hablando de lo que no puede hacer para controlar el movimiento de vehículos.

Todos los temas, medio en broma, medio en serio, para que las señoras se lo cuenten al marido. Al marido que, obviamente, ha tenido la precaución de prender un televisor en la oficina para no perderse Viernes 11:30″, el nuevo programa del «DINERS CLUB».