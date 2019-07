Secretos para innovar: Colmédica

*Alianza estratégica

Si se hiciera un inventario de las acciones que llevaron al éxito a algunas de las empresas más prestigiosas del mundo, se encontrarían varios puntos en común. Incluso, surgirían conceptos a los que muchas organizaciones, sin importar su tamaño, les temen: transformación y reinvención. Historias como las de Google y Netflix cumplen con estas características: cuando comenzaron a crecer, en algún momento punto tuvieron que reajustarse y cambiar.

Este círculo de creación-cambios y éxito sucede en todos los campos de la innovación, desde el sector del entretenimiento hasta otros más transversales como el de la salud. Y hay una empresa en Colombia que, con casi 30 años de historia y más de 49 millones de servicios prestados, ha sabido cultivar su idea de desarrollar un modelo de servicio enfocado en sus usuarios, donde la innovación, tanto tecnológica como en infraestructura, ha sido clave para alcanzar un modelo de servicio ideal. Se trata de Colmédica, la compañía de medicina prepagada que ha puesto en práctica los secretos de la innovación de grandes compañías del mundo.

Dedicarle tiempo a la creatividad

En una conferencia sobre innovación realizada hace poco más de un año, Carolina Angarita, gerente en ese entonces de Google Colombia, explicaba que las empresas más exitosas del mundo invierten un tiempo esepecífico en innovar, es decir, no concentran la totalidad de sus recursos en continuar produciendo lo que les está funcionando, sino que diseñan espacios e incentivos para mejorar.

Colmédica se ha propuesto contribuir, desde su perspectiva, a resolver los problemas de acceso a los servicios de salud en el país a través de mejoras en sistemas de autoservicio para autorizaciones médicas, guías actualizadas en línea, afiliaciones a medicina prepagada de forma electrónica y sistemas fast pass para reducir los tiempos de acceso a una consulta en los centros médicos propios. Además, parte de su innovación se refleja en el fortalecimiento permanente de sus canales virtuales como la App Colmédica y página web, por las que mensualmente se solicitan más de 14 mil autorizaciones médicas y se programan aproximadamente 50 mil citas.

Conocer qué quiere (y necesita) el público

Hace dos años, en el evento de tecnología de Andicom celebrado en Cartagena, Mitch Lowe, uno de los fundadores de Netflix, fue tajante al decir que “hay que escuchar al consumidor, siempre. Por eso es indispensable mantener un diálogo constante, no alejarse, saber que si el público cambia o la idea necesita ajustarse”.

Gracias a ese sentido genuino por escuchar qué necesita el otro, Colmédica creó la App Colmédica Saludable, enfocada en ofrecerles seguimiento y beneficios a pacientes que presentan ciertas condiciones de salud, como diabetes, obesidad e hipertensión y que hacen parte del Programa de Riesgo Cardiovascular. El acceso a esta aplicación se hace exclusivamente a través del médico tratante quien lo inscribe en el programa de salud correspondiente para poder realizar el acompañamiento pertinente.

Saber comunicar la idea

La revista Forbes, en un artículo titulado “Tener una buena idea no siempre es suficiente”, explica que la forma es tan importante como el fondo. “Transmitir una idea es tan importante como concebirla, es muy similar a los procesos de seducción (…). Tristemente, muchos proyectos pasan desapercibidos porque no saben explicar sus bondades, no saben justificar los beneficios. Peor aún, no saben decir qué son”.

La compañía sabe muy bien cómo hacerlo. Con 26 Centros Médicos y de Diagnóstico Especializados Colmédica*, 14 de ellos en Bogotá (donde al terminar el año sumará otros dos), se convierte en la medicina prepagada con la red de centros médicos propios más grande de la capital. Este es el resultado de una idea que no solo se ha sabido comunicar, sino que representa el voto de confianza sobre la promesa que hace la compañía de acompañar permanentemente a sus usuarios. Un mundo globalizado exige soluciones que se enfoquen en la experiencia del usuario, que encuentran caminos ideales cuando se gestan alianzas entre la tecnología y grandes ideas que buscan mejorar la manera en la que viven las personas.

* Los Centros Médicos Colmédica son operados por UMD.