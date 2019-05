Nueve claves para identificar fake news

El acceso a la información es fundamental para las sociedades democráticas ; sin embargo, la cantidad de contenido que nos llega puede hacer que creamos en mentiras. Consejos para evitarlo.

En los últimos años hemos visto cómo crecen las cadenas de WhatsApp, los memes y las publicaciones en Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales cuya intención principal es desinformar a las personas.

Para descubrir qué está mal no hay que ser un investigador agudo o un reportero perspicaz, basta tener en cuenta algunos consejos, estar alerta y mantener el sentido crítico despierto.

Colombia Check, portal dedicado a descubrir noticias falsas y firmante de la Red Global de Factcheckers, recomienda tener en cuenta estos consejos antes de divulger o replicar una noticia.

No es clara la fuente de información

Nos puede llegar una cadena de WhatsApp, un meme o un comunicado con algún rumor sobre un político, el alza de un impuesto, la cancelación de un servicio o la clausura de un establecimiento. Las posibilidades son infinitas, pero ¿conoce la fuente de la información?, ¿se ha divulgado en algún medio oficial o simplemente es un “alguien me dijo”? Resulta primordial revisar los medios de información sobre los que trata la noticia, así irá a la fuente principal y sabrá si es verdad o mentira.

La información no aparece en otros medios

Si le llegó alguna información y no aparece nada relacionado en los periódicos, en los noticieros o en cualquier otra fuente, lo más probable es que sea mentira. Los medios con trayectoria y bien posicionados son una fuente fiel de información, por lo cual hay que recurrir a ellos al momento de corroborar cualquier noticia.

La fecha de publicación no es reciente

Una de las ventajas y desventajas de internet es que la información está ahí para siempre. Por eso hay que tener cuidado al momento de leer una noticia y divulgarla. Conviene revisar el contexto y el tiempo en el que sale para no cometer imprecisiones y generar confusión entre las personas con las que se se comparte este contenido.

Las fuentes no comprueban la información

En este caso se les atribuyen juicios o posturas a personajes cuando en realidad no han hecho ningún comentario al respecto. Para verificar esto hay que ir a lo que dice el personaje en cuestión, revisar su Twitter y buscar videos o noticias en medios consolidados.

Desconfíe de los artículos con títulos grandes y mayúscula sostenida

Por lo general, las páginas que usan este tipo de recurso quieren llamar la atención y ganar más lectores, sin reparar en la veracidad de su información. Si, además, a esto le agregan títulos alarmistas, lo más probable es que sean, como dice Donald Trump, fake news.

La sección “acerca de” genera muchas dudas

Muchas páginas tienen una sección en la que presentan el equipo de trabajo y las personas que escriben para el portal, así como información de fundaciones, organizaciones y otras entidades que apoyan su gestión. Si esta sección es confusa, no ofrece información clara sobre las personas que están detrás del contenido y la publicación de información o, peor aún, no está disponible, seguramente no es una página confiable.

La página tiene links que direccionan a sitios sospechosos

Muchas veces esas páginas con información falsa buscan atraer a personas con información llamativa para robar sus datos. Tenga cuidado, porque estos lugares podrían suplantar su identidad y robarle información importante.

Verifique si las imágenes son reales o son montajes

Varias herramientas permiten verificar si una imagen es real o es un montaje. Por ejemplo, Google posibilita hacer una búsqueda en reversa, de manera que al poner imágenes directamente en el buscador se encuentra su origen. También existen páginas como FotoForensics.com, que analizan la composición de las imágenes para detectar si fueron alteradas.

Desconfíe de los audios y las notas de voz

Muchas cadenas y noticias se viralizan a través de notas de voz. Este formato puede ser una herramienta sencilla para dar información falsa, pues resulta mucho más difícil de verificar. De igual forma, para comprobarlo, tome el nombre de la persona que habla, la organización a la que pertenece o los hechos que reporta y haga la búsqueda de estos en Google para comprobar su autenticidad.