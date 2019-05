Marvel o DC Comics, ¿quién tiene al superhéroe más poderoso de todos?

Un estudio de la Universidad de Leicester reveló cuál sería el héroe más poderoso del mundo si existiera en la vida real.

Alguna vez, en un momento de ocio o cuando sale de ver alguna película de Marvel o DC Comics se ¿ha preguntado cuál sería el superhéroe más poderoso en la vida real?

Seguramente sí, pero unos estudiantes y científicos de la Universidad de Leicester, en 2016, se dieron a la tarea de analizar formalmente los poderes de doce superhéroes y el alcance que tendrían en el mundo real, todo esto basado en teorías físicas y teniendo en cuenta que pudieran ser posibles.

La investigación duró siete años y se publicó en las revistas The Journal of Physics Special Topics y The Journal of Interdisciplinary Science Topics. Entre los superhéroes escogidos para el estudio se encontraban Superman, Flash, Silver Surfer, Spider-Man, Wolverine, Thor, Mystique, Batman y Iron Man.

Como resultado, el estudio arrojó que el más poderoso sería Superman, esto en parte a su amplia gama de habilidades y que los únicos factores limitantes de su poder son la kriptonita y que sus habilidades se recargan con la exposición al sol.

El estudio dice que gracias a la Ley de Conservación de Energía, Superman podría exhibir una producción de energía solar almacenada calculada de 7.07×105 joules por segundo para su ataque de super rayo, una cantidad de energía que no podría resistir ningún ser humano. También se muestra que Clark Kent tiene un tejido muscular de mayor densidad que el humano promedio, lo que lo vuelve capaz de resistir disparos de balas.

Entre los otros héroes destacados están Wolverine y Mystique, de X-Men, quienes destacaron por su gran cantidad de habilidades mutantes, incluidas la capacidad de regeneración celular y, en el caso de Wolverine, su esqueleto indestructible de adamantium. La regeneración celular les permitiría curarse de cualquier enfermedad que deteriore las células del cuerpo, lo que los vuelve inmunes al cáncer.

Mientras tanto Thor, basado en el dios nórdico del mismo nombre, sería uno de los superhéroes más poderosos. Según los cómics, su resistencia física es impresionante, ya que puede pasar meses sin comer o descansar y mantener un combate sin que se le note cansancio.

Batman también se destacó por su resistencia, teniendo en cuenta que no es un mutante o un semidios. El estudio reveló que es capaz de resistir a caídas en las que alcanza alrededor de 80 km/h, lo que podría ser fatal para cualquier persona normal.

Flash fue otro de los destacados en el estudio. Barry Allen, además de ser un excelente detective forense, es un hombre de múltiples habilidades. Flash cuenta con una extensa lista de poderes extra como su gran velocidad, un metabolismo acelerado y una alta capacidad regenerativa. Puede curarse de heridas graves en horas y condiciones médicas que podrían llevar a la muerte a cualquier persona normal.