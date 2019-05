Diez claves para mantener una buena conversación

Hablar es una habilidad esencial para la vida, pero no todas las personas logran hacerlo de manera fluida.

Conversar y escuchar a las personas es una de las habilidades más básicas e importantes que de la vida en general. La comunicación es parte fundamental en nuestro día a día, pero también es una de las actividades que más le cuesta dominar a algunas personas.

La periodista Celeste Headlee enumeró, en una charla TED, los diez puntos básicos que hay que tener en cuenta para mantener una buena conversación con una persona, ya sea en una entrevista de trabajo, en una reunión, una cita o cualquier otra situación en la que tenga que interactuar con otra persona.

No haga varias cosas al tiempo

Esté presente. No esté pensando en las cosas que tiene que hacer luego, en lo que le dijo su jefe o en sí le dio comida al gato. Si no quiere estar en la conversación, váyase. Para que todo fluya es necesario estar presente y atento a lo que le dice la otra persona.

No pontifique

Abstengase de dar un argumento que no aporta o de dar una opinión que no le piden. Headlee dice que si quiere hacer esto en una conversación lo mejor es que escriba un blog. Uno debe entrar a cualquier conversación con la convicción de que va a aprender algo, no con la intención de enseñar.

Use preguntas cerradas

Comience sus preguntas con quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Si hace una pregunta complicada lo más probable es que reciba una respuesta sencilla. Headlee dice que en lugar de preguntarle a alguien que si está triste, pregúntele por qué está triste o qué lo hace sentir triste, de esta manera recibirá una respuesta más elaborada.

Déjese llevar

Esto quiere decir que un comentario llega a su cabeza y lo debe dejar salir. Hay entrevistas en las que el personaje habla por varios minutos y el periodista de pronto hace una pregunta, que creyó que era buena, cuando en realidad no lo es, lo que puede arruinar la conversación. Esto lo hacemos en nuestras conversaciones diarias también y hay que evitarlo.

Si no sabe algo, diga que no sabe

Hay que ser sincero y no es necesario parecer un experto. Una conversación también es una oportunidad para aprender y no para demostrar que sabe de algo que no conoce.

No compare su experiencia con la de otras personas

Si una persona le está contando que está triste en su trabajo no le diga que usted odia su trabajo, no es lo mismo. Esto puede ser irrespetuoso y no es necesario demostrar siempre protagonismo.

Trate de no repetir lo que dice

Para dar su punto de vista no es necesario que lo diga una y otra vez. No es educado y puede aburrir a la otra persona.

Aléjese de los detalles irrelevantes

Las fechas, los personajes y todo los detalles que no son necesarios pueden quedarse afuera de su conversación. Lo que le interesa a la otra persona es escucharlo a usted, lo que tienen en común y cómo es usted.

Escuche

Es la habilidad más importante. Buda dijo: “si su boca está abierta, usted no está aprendiendo”. Dese la oportunidad de escuchar y de entender lo que dice la otra persona. En general las personas prefieren hablar porque están en control de la situación, pero escuchar a la otra persona permite mantener una buena conversación.

Sea breve

Entre más larga sea una conversación, la atención se pierde. Hay que ser breve pero también se debe tratar los temas de forma clara e interesante para la otra persona.