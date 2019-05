¿Qué tan cierta es la teoría de los alimentos con “calorías negativas” para bajar de peso?

Se dice que hay alimentos cuyo valor energético es tan bajo que, al entrar al cuerpo, en lugar de sumarle calorías, le resta. Pusimos a prueba esta teoría.

El camino para bajar de peso está cada vez más lleno de atajos. Uno de ellos tiene que ver con una reciente teoría según la cual hay alimentos con calorías negativas que ayudan acelerar el proceso de pérdida de peso.

La lógica de esta hipótesis es que hay comidas con tan pocas calorías energéticas que, al ingerirlas, el organismo utiliza más energía (calorías) en procesarlas, que las que el mismo alimento proporciona. Esto significa que al comerlo no solo no se gana calorías sino que se pierden.

Apio, champiñones, espárragos, melón, sandía, lechuga y repollo son algunos de los alimentos que entran en ese calificativo. Todos contienen gran cantidad de agua, fibra, y poca grasa. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Tomemos como ejemplo al apio, el rey de los alimentos con calorías negativas.

Los científicos M. E. Clegg y C. Cooper, de la Universidad de Oxford, demostraron que ingerir una taza de apio molido aporta 16 kcal, mientras que digerirlo gasta 14. Un balance positivo de 2 calorías. En palabras de los propios investigadores: “El consumo energético de 100 g de apio representa el 86 % de la energía que este aporta. Esto, combinado con el alto contenido en agua y fibra, convierte esta verdura en un buen ‘snack’ para una dieta de adelgazamiento”.

Otro grupo de científicos hizo la prueba del apio, pero con reptiles de la especie Pogona vitticeps, más conocidos como dragones barbudos. Aunque los dragones barbudos no son animales parecidos a los humanos, estos tienen un tracto gastrointestinal y un proceso digestivo similar.

Así que el estudio consistió en alimentar a un grupo de reptiles con el 5 % de su peso en apio. Luego calcularon las calorías que habían asimilado y hallaron que habían retenido el 24% de la energía de las comidas en las que estos alimentos fueron los protagonistas. ¿Qué significó esto? Que el apio tiene muy bajas calorías y que el cuerpo gasta muchas para sobrevivir a una jornada diaria.

“Aunque este estudio desmiente la validez del apio y otros alimentos conocidos como de calorías negativas, estas comidas sí contribuyen a generar un balance energético negativo y, por lo tanto, la pérdida de peso”, dice el texto que han dado a conocer en bioRxiv un repositorio de artículos científicos.

Entonces, no, no existen alimentos con calorías negativas, porque su consumo por sí mismo no representa una gasto energético, sin embargo el aporte calórico de estos alimentos es tan bajo que lo que alcanza a aportar al cuerpo que resulta muy fácil contrarrestarlo. Caminando, bajando unos cuantos escalones, esas calorías se pierden.