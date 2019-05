“La vida está llena de cosas bonitas que le pasan a los demás”, Ricardo Quevedo

El colombiano, que acaba de estrenar en Netflix su nueva comedia Los amargados somos más, respondió el cuestionario Diners.

Mi frase favorita es…

¡A la mierda todo!

La comedia sirve para…

Ayudarnos a soportar la realidad, a restarles importancia a cosas que no deberían tenerla. A no sentirnos solos al saber que a otros les pasa algo similar.

El momento menos divertido de mi carrera es…

Cuando me piden chistes en la calle o en un restaurante. Hay gente así.

Si no hubiera sido comediante habría sido…

Una persona muy frustrada en cualquier otra cosa.

El amor es…

Una prueba para la paciencia.

Mi comediante favorito es…

Tengo muchos, George Carlin, Louis CK, Jim Jefferies, Chris Rock, Jerry Seinfeld, Adam Sandler, Will Ferrell… Todos por razones muy distintas.

Lo más lindo que me han dicho es…

Que los hice reír justo cuando más lo necesitaban, en medio de depresiones muy profundas o duelos muy dolorosos.

Los amargados somos más porque…

La vida está llena de cosas bonitas que les pasan a los demás.

Las redes sociales sirven para…

Deberían ser para informarse o entretenerse. Pero creo que en realidad las usamos para darles importancia a las críticas u opiniones de un montón de desconocidos.

Mi película favorita es…

Todas las de Harry Potter, Good Will Hunting, El Padrino, y un montón de comedias románticas que no enseñan nada.

Mi peor borrachera fue…

Con trago muy barato en un bar en el que trabajaba cuando era cuentero.

Me arrepiento de…

Haberles dedicado tiempo y preocupación a cosas que no requerían mayor importancia.

El secreto del éxito es…

No lo sé. Creo que no es sano obsesionarse con eso, me gusta trabajar para estar tranquilo y no para demostrarles nada a los demás.

En el futuro tengo pensado hacer…

Ejercicio. Algún día.