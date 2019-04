12 cualidades de las personas con inteligencia emocional

Travis Bradberry, autor del libro Inteligencia Emocional 2.0, logró descubrir cuáles eran las características más sobresalientes de las personas emocionalmente inteligentes. Aquí le presentamos cuáles son.

Ser emocionalmente inteligente está de moda. Hoy existen toda clase de caminos para llegar a ser parte de este calificativo, tan envidiable y perseguido por muchos. El concepto, que empezó a tomar fuerza en los ochentas, después de que Howard Gardner publicara el libro Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica (1983). En este propuso la idea de que existían múltiples inteligencias, pues el coeficiente intelectual no explica plenamente la capacidad cognitiva de una persona ni las relaciones interpersonales.

La moda y el afán por ser emocionalmente inteligente es que detrás de ello hay una vida mejor llevada, exitosa y plena. Travis Bradberry analizó los datos de más de un millón de personas para identificar qué diferencia a las personas con inteligencia emocional a las que no presentan esos rasgos. Estos son algunos de sus hallazgos.



1. Curiosidad y empatía

La empatía hacia otras personas es un rasgo de la inteligencia emocional. Una persona que siente empatía por los demás se preocupa, siente curiosidad, pregunta, y es capaz de ponerse en los zapatos del otro.

2. Usted es capaz de poner en palabra sus emociones

Bradberry identificó que solo el 36% de los encuestados conocía sus emociones. La gran mayoría de personas no logran entenderlas, y en ocasiones eso es lo que lleva a tomar decisiones irracionales y a actuar sin pensar. Quienes tienen inteligencia emocional no solo se limitan a reconocer que se sienten mal, también son capaces de explicar el motivo de su ansiedad, rabia o tristeza.

3. Asume el cambio

Una mudanza, un despido, un nuevo trabajo o una ruptura amorosa requiere mucha inteligencia emocional para ser flexible y poder adaptarse a los cambios. Salir de la zona de confort siempre genera miedo. Una persona emocionalmente inteligente, anticipa el cambio, está preparado para que ello suceda y cuando sucede, busca la manera de aprender y sacarle provecho para sí.

4. Controla la voz negativa de su cabeza

Entre más se refiera a las cosas negativas de su vida, más cerca está de vivir una vida sin sentido. Tener una inteligencia emocional permite separar lo que se piensa de lo que ocurre, sino que permitecontrolar el tipo de pensamientos que llegan a su mente.

5. Sabe cuáles son sus debilidades y fortalezas

Reconocer en qué es bueno y en qué no, en qué escenarios y con qué personas puede rendir al máximo es una cualidad importante. Una persona emocionalmente inteligente identifica lo que le juega a favor y en contra para potenciar sus fortalezas y evitar que sus debilidades lo limiten.

6. No se ofende con facilidad

Una persona que es emocionalmente inteligente tiene la fortaleza mental para identificar los comentarios negativos u ofensivos y ponerlos a un lado. Esa barrera está basada en la confianza que se tiene sobre uno mismo, por eso, cuando viene una crítica, usted toma lo importante y rechaza lo dañino.

7. Dicen que no

Existe el temor de quedar mal ante los demás y de lucir como un fracasado. Pero decir que no a lo que no le interesa, no es sinónimo de esto. Todo lo contrario, una persona que reconoce lo que no quiere y lo que no puede hacer, y lo admite, logra evitar momentos de estrés, depresión y angustia.

8. Supera los errores y crece

Una persona emocionalmente inteligente no recaba en sus errores, en cambio, los deja a un lado y los toma como referente del pasado para seguir adelante.

9. La motivación no está determinada por la recompensa

Si se actúa esperando una recompensa o algo a cambio, es probable que al final usted se lleve muchas decepciones y frustraciones. Dar sin esperar nada a cambio fortalece las relaciones y le permite actuar con mayor libertad.

10. No vive con resentimientos

El resentimiento hace perder la perspectiva y desgasta mentalmente. El resentimiento nunca tiene un final feliz. Tener inteligencia emocional significa que su bienestar está por encima de cualquier resentimiento, pues significa que usted es capaz de reconocer que no vale la pena perder energía mental en lamentaciones y rabia.

11. Busca tener un balance

Una persona emocionalmente inteligente es capaz de respetar horarios laborales y familiares y logra disfrutar el momento en el que está. Tener balance significa apagar su teléfono cuando está descansando, olvidarse de los correos, notificaciones y mensajes del trabajo.

12. Es agradecido con lo que tiene

Ser agradecido permite reconocer todo lo bueno que tiene, los aprendizajes obtenidos de los fracasos y la belleza de la vida. Agradecer por las cosas cotidianas genera una plenitud mucho mayor porque usted no se enfoca en lo que le falta. Por eso, una persona emocionalmente inteligente vive agradecida.