Robert Downey Jr: “Quiero dirigir y apoyar nuevos talentos”

Diners conversó con el carismático actor neoyorquino, quien interpreta a Tony Stark en la última película de la saga de Avengers, que se estrenará el 25 de abril en las salas del país.

Ya ha pasado un buen tiempo desde que Robert Downey Jr. dejó atrás una época oscura para renacer como el ave fénix y convertirse en uno de los actores más destacados de Hollywood. Su perfil lo ha llevado a interpretar papeles variados y disímiles desde su debut en América (1982), un trabajo dirigido por su padre, el director Robert John Downey, para luego protagonizar largometrajes cómicos o dramáticos, como Zodiac, Tropic Thunder, El solista y Sherlock Holmes.

Sin embargo, su papel de Tony Stark, el multimillonario que tiene como alter ego al superhéroe Iron Man lo puso en el mapa mundial como uno de los personajes más queridos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, hogar de los Avengers.

El actor nació en Nueva York el 4 de abril de 1965. Su madre Elsie, actriz y cantante, se divorció de su padre cuando él tenía 13 años, edad en la que tomó la decisión de seguir una carrera en artes escénicas. No obstante, ha pasado por un camino lleno de altibajos. En 1996 fue arrestado por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, además de la posesión ilegal de un arma de fuego y drogas. Luego volvió a tener problemas con la ley y abandonó un ciclo de rehabilitación ordenado por las cortes de California.

Esto lo llevó a cumplir una condena de varios meses en la cárcel y a permanecer tres años bajo vigilancia, sucesos que hubieran podido terminar con cualquier carrera en Hollywood. En 2005 Robert contrajo matrimonio con la productora Susan Downey, con quien tiene dos hijos: Exton y Avri. De su primer matrimonio con Deborah Falconer tiene otro hijo llamado Indio.

Desde 2008 ha interpretado a Tony Stark y esta puede ser su última aparición en la película final de la saga de estos superhéroes, denominada Endgame. Con Diners conversó en Hollywood sobre el tema y sus planes futuros.

Ser parte de los Avengers con Iron Man ha sido toda una aventura. Viéndolo en retrospectiva, ¿cuál es su reflexión sobre este personaje?

Es algo increíble ser parte de algo tan global y que genere tanto interés y afecto. Nunca podremos replicar esta experiencia, y cuando conocemos a personas que sienten tanta pasión, en especial los niños, es muy conmovedor. Yo también tengo mis propios hijos y puedo compartirlo con ellos, que han crecido viéndome como este personaje.

A medida que crecemos, creo que nuestros héroes cambian y se vuelven más personales. Para usted, ¿quiénes son sus héroes ahora? ¿Han cambiado?

Como has mencionado, la edad puede influir en quién admiramos, aunque hay héroes que siempre lo serán y nunca van a cambiar, como mis padres. Y Susan, mi mujer, obviamente. Ya sabes, la ves con dos niños, hablando por teléfono, dirigiendo nuestra compañía de producción, lidiando conmigo y ella parece tan graciosa y tranquila que solo pienso: Dios, qué suerte tuve. Y, luego, tenemos una larga discusión por la comida que cenaremos en la cita del fin de semana (risas). ¡Ella es mi mujer maravilla!

Lo hemos visto en muchas interpretaciones. ¿Qué lo ha hecho seguir esa carrera y ser el hombre que es hoy?

Bueno, lo gracioso es que tal vez me he hipnotizado en esto, pero tienes un número de llamadas, un personaje, la acción y una decisión que tomar. Mi duda es si debía respaldar automáticamente la mitad de las otras películas que he hecho, que no se armaron tan bien o no fueron tan agradables de hacer o de ver como algunas de estas películas de Marvel. Pero ya sabes, antes me preguntaba cómo iba a pagar mi alquiler o si alguna vez iba a lograr una relación funcional, una carrera, así que tengo cosas mucho más grandes en mente que las películas que he hecho.

Ahora que soy un hombre de mediana edad, empiezo a pensar más en estas cosas (…) pero en realidad no tengo ninguna excusa porque mi esposa es productora, así que solo es cuestión de llamar a Susan y decirle qué tipo de películas quiero hacer y ella lo resolverá (risas). Así es como vamos a hacer las cosas si no sale nada después de los Avengers (risas).

Como artista, ¿qué le gustaría lograr ahora?

No lo sé. Es una pregunta muy difícil de responder. Aprendí de Susan –un ser humano tan organizado como nadie–, que ella no piensa en el pasado, pero tampoco comienza a proyectar cómo va a ser su vida. Ella espera que sea revelado y es algo que me parece interesante. Técnicamente, mi contrato con Marvel ha terminado y no quiero reinventarme, pero sé que quiero dirigir. También creo que las personas que tienen la mejor vida son las que apoyan a los demás a realizar lo que quieren hacer, así que me encantaría apoyar talentos.

Ya que ha mencionado a Susan, su esposa, y sus hijos, ¿cómo es usted en casa?

Ah, caray, déjame pensar. Me gusta coleccionar gafas ligeramente tornasoladas (risas). Sí, quiero decir, aquí está el problema. Debo recordar que solo porque mis hijos están comiendo pizza, no significa que papá tenga que comer pizza, ¿verdad? Creo que es muy divertido entrar en su mundo, pero cuando se trata de que son las nueve en punto y es hora de ir a la cama, Exton se antoja de un sorbo de refresco. Yo voy a la cocina y le doy un poco. La mamá me dice: “Mira lo que estás haciendo, ahora va a estar despierto toda la noche”. Yo le digo: “Oh, cierto. Está bien”. Menos mal está ella para poner los límites. Pero mi rutina diaria no tiene nada de atractiva, ¿para qué me preguntas esas cosas? (risas). Ojalá pudiera decirte que me encanta arreglar flores y luego hacer un pequeño filete para mi esposa o algo así (…) Quiero decir, por lo general, ando todo el día pensando en mí mismo, infortunadamente.

Sabemos que con Endgame, el universo de Marvel está en transición a una nueva fase. ¿Qué le gustaría decirle a la nueva generación de Avengers?

No sé qué nos depare el futuro y en realidad no sabemos nada más de lo que la mayoría de la gente sabe. Entonces, estoy seguro de que siempre habrá nuevas historias que contar y nuevos personajes. Creo que les diría que estén abiertos a la experiencia de trabajar con una compañía tan increíble y que disfruten de este viaje, porque es muy emocionante ser parte de este universo.

Entonces, ¿quiere decir que puede seguir interpretando a Tony Stark?

Mira, si hay una cosa que Marvel sabe hacer es que conoce todos los trucos habidos y por haber en este universo fantástico, ya lo hemos visto antes, por lo que cualquier cosa puede pasar en el futuro, uno nunca sabe.

Digamos que, hipotéticamente, esta sea su última película como Iron Man. ¿A quién le gustaría ver como su sucesor en este personaje?

Lo he pensado antes, y la verdad va a ser algo muy complicado que alguien lo haga como yo (risas). No, en serio, al único que se me ocurre que pudiera hacerlo magníficamente es Al Pacino, algo que no sé si él quisiera hacer. Pero sería interesante preguntarle…

¿Hay algo de la personalidad de Tony Stark que se haya quedado con usted?

Hay gente que me asocia mucho con la personalidad carismática de Stark… Pero hay que tener en cuenta que es un personaje ficticio, ya elaborado. Me siento muy agradecido de haberlo interpretado, porque si no hubiera sido por Tony Stark, no estaríamos hablando en este momento ni hubiera tenido la oportunidad de vivir las experiencias que he tenido con mis colegas de Avengers, por ejemplo. No siento más que gratitud con este personaje que ha hecho parte de un buen tiempo de mi vida.

¿Cuál es su personaje favorito del Universo de Marvel?

Hay una historieta que disfruté mucho en mi juventud y es The Eternals de Marvel, una especie de humanos con una vida larga, sin llegar a ser inmortales, que son puestos en la Tierra para ayudar a proteger a otros seres poderosos llamados Deviants. Es un cómic muy interesante, me imagino que saldrá alguna película sobre ellos ya que pertenecen al universo de Marvel. Y también me gusta mucho Ragnarok, el supervillano. ¡Es deliciosamente malo! (risas).