La exposición de la Capilla Sixtina en Bogotá: “Ni siquiera el papa la ha visto tan cerca”

Diners habló con Martin Biallas, quien ha llevado la obra de Miguel Ángel por el mundo. Ahora es el turno de Colombia y la exposición estará en el teatro ABC hasta el 20 de mayo.

Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel Buonarroti, uno de los genios del renacentismo italiano dedicó parte de sus días a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina del vaticano porque el papa Julio II quería cambiar el fondo azul de estrellas doradas que decoraba las paredes.

Con la obra de Miguel Ángel la capilla se convirtió en un mosaico de escenas del antiguo testamento: el pecado original, el juicio final, la creación de eva, el diluvio universal, la creación de Adán y un etcétera de los pasajes fundantes del cristianismo. Todas hicieron posible la gran obra maestra del italiano, y una de las muestras más brillantes del arte renacentista y occidental.

El tamaño gigantesco de las figuras y la dificultad de pintar las curvas de los techos convirtieron los frescos en una creación excepcional. El propio artista dejó registrado en sus escritos el dolor que le provocaba trabajar desde los andamios.

Luego de que la obra finalizó, el 1 de noviembre de 1512 se celebró la primera misa en la capilla. Desde entonces los homenajes a esta creación no paran. El más reciente es la Exhibición Capilla Sixtina, una muestra itinerante que el empresario Martin Biallas, con su empresa Special Entertainment Events (SEE), ha llevado por todo el mundo.

Se trata de 34 reproducciones a tamaño real replicadas a partir de fotografías. La similitud con los frescos originales es tal que la exhibición lleva dos años andando por el mundo. Biallas destaca que esta es una experiencia similar a la de Roma, que puede vivirse desde cualquier lugar. Diners habló en exclusiva con el creador de este homenaje ambulante que ahora se encuentra en Bogotá hasta el 20 de mayo en el teatro ABC.

¿Cómo se le ocurrió hacer una exhibición de la Capilla Sixtina?

He estado en el negocio del entretenimiento por 40 años y una de mis compañías se especializa en exhibiciones. Hemos hecho Star Trek ,Titanic, Frida Kahlo, en fin, tenemos experticia en esto.

Se me ocurrió porque hace cinco o seis años llevé a algunos amigos a un viaje a Roma, y cuando estás allí vas al Vaticano y a la Capilla Sixtina. Y esa fue una experiencia bastante estresante, especialmente en el verano: porque tienes que hacer filas muy largas, tienes 20 minutos para hacer el recorrido y luego te tienes que ir. Adentro, todo el mundo está gritando, no puedes tomar fotos porque no te dejan.

Por eso tuve la idea, me dije “¿por qué no poner todas estas imágenes juntas y recrearlas en sus tamaños originales para que la gente las vea de cerca?”. Nadie las ha visto tan de cerca, ni siquiera el papa, ningún papa. Además, muchas personas no van a tener la oportunidad de ir a Roma. Ese fue el concepto, luego trabajamos en la licencia con el Vaticano.

¿Cuánto costó esta licencia?

Bueno, no te puedo decir, pero es una buena pregunta. Ellos obtienen regalías pero estoy seguro de que el vaticano no necesita de nuestros pocos porcentajes (risa), nuestra licencia es con Bridgment, es una licencia típica, pero exclusiva, entonces solo nosotros podemos hacer una exhibición con estas imágenes. El reto fue encontrar el material adecuado, nos tomó nueve meses para hallar diferentes muestras en el mundo, hasta que dimos con una impresora en Alemania, todas estas se hicieron en Berlín.

¿Qué novedades tiene esta exhibición?

Una de la características más importantes para mí es que tienes tiempo. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras y familiarizarte, no solo visual sino emocionalmente con cada fresco. También hay una herramienta con realidad aumentada: sostienes tu celular al frente del fresco y él identifica la imagen, esta se mueve y puedes oír un audio explicando qué pintó Miguel Ángel y lo que estaba tratando de decir. Y también en diferentes días habrá música en vivo.

¿Cómo se siente al traer esta exhibición a Colombia y a Sudamérica?

Bueno, todo es gracias a los contactos. Empezamos a hablar con los promotores hace dos años y ahora aquí estamos. y creo que. Colombia es un excelente escenario, no solo porque es católica, sino porque están estables económicamente, así que pensamos que era el lugar indicado para venir. También vamos ir a Buenos Aires, a Brasil en dos ciudades, a Chile y luego a Perú. Luego vamos a ir a tres ciudades más de Colombia: Medellín, Cartagena y Santa Marta.

¿Cómo ha sido el recibimiento de la exhibición?

En el caso de China, que como sabemos que es un país comunista, no fue fácil obtener la aprobación, pero lo aprobaron. La gente estaba interesada en la historia occidental, ese fue el gancho, no estaban interesados en la religión porque ellos no son, en su mayoría, cristianos. Cuando estuvimos en Viena, en la catedral, tuvimos 110.000 personas en tres meses, fue el mercado perfecto porque ellos tienen la historia, la religión y la cercanía geográfica. En Estados Unidos ha sido una experiencia religiosa pero también exitosa, más que todo, por el efecto sorpresa, el asombro que causa la belleza. En cada cultura, encuentras diferentes ángulos, pero al final del día se trata de homenajear a este artista increíble.

Entonces la gente se ha enganchado con la exhibición…

¿Estás bromeando? Claro, en China, además de los smartphones, teníamos estas gafas gigantescas con las que podían ver los frescos, y te mostraban la historia de las obras. Fue muy interactivo, ellos lo hicieron ver como si fuera un parque de diversiones, tenían un laberinto y en cada esquina veías una imagen de Miguel Ángel. En cada país es diferente.

¿Cuál será la siguiente exhibición que piensa llevar por el mundo?

Hay un pueblo en China que se especializa en crear figuras a partir de millones de luces, hacen dragones, animales, edificios. Vamos a recrear la historia del arca de Noé con chinese lanterns. Esto será en parques, perfecto para disfrutar de noche.