¿Cómo sobrellevar las críticas en el trabajo y no deprimirse en el intento?

Sabina Nawaz, una de las coach empresariales más exitosas del mundo, tiene algunos consejos para manejar las emociones que suscita la desaprobación.

No todo lo que hacemos le va a gustar a todo el mundo. Siempre habrá un “pero” de alguien para todo. La vida laboral está llena de discusiones, críticas, aprobaciones y desaprobaciones. Que está muy chico, que tiene mucho color, que está muy oscuro, que es una idea muy ambiciosa o que es muy mediocre. A veces, esas opiniones llegan como un puño en el estómago, sacan lágrimas, y te hunden en un sinsentido vicioso.

Sabina Nawaz, coach y asesora de ejecutivos nivel C, infinitas veces se sintió miserable cuando una parte de sus compañeros disentía en algo. Aunque la mayoría apoyara su visión, ella siempre se enfocaba en los que no lo hacían, y ello le llevaba a poner en duda todo el esfuerzo invertido en acciones para complacer a los demás.

Nawaz perdió horas de sueño preguntándose por qué, qué era lo que había hecho mal y qué podía estar mal con ella. “No podía concentrarme y perdí cinco libras en una semana (no como quería perder esas libras). Comencé a considerar cómo podría ceder ante lo que querían los detractores, a pesar de que no era lo correcto para la organización” escribe Nawaz para el Harvard Business Review.

Lo que Nawaz no pensaba era que todas esas opiniones que la contradecían podían venir del azaroso subjetivismo del gusto, de la perspectiva de un mal día, o bien, de argumentos fundados para hacer las cosas mejor. Lo que ella no sabía y lo que, en general, muchos olvidan en momentos así, es que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros. De nuestras manos solo depende cómo las recibimos.

Mucho tiempo después, Nawaz aprendió a ser resiliente ante las críticas.

Esté preparado, no se asuste

Nawaz, dice una verdad obvia: la crítica es inevitable, sobre todo en trabajos que necesitan la aprobación de muchas personas. A veces la manera en cómo reaccionamos ante la desaprobación se sale de las manos porque no estamos preparados para enfrentar la crítica. Nawaz sugiere en el HBR que, “en lugar de ser tomado por sorpresa, prepare una lista de tres a cinco formas de responder a las críticas en el momento. Tenga estas respuestas a la mano en su teléfono o en una nota adhesiva en caso de que su cerebro quede en blanco. Podrías decir algo como: ‘Esta es una nueva perspectiva. Aprecio su disposición para compartir un punto de vista diferente. Me gustaría darle esta consideración genuina y responderle’”.

Aplique la crítica a su rol, no hacia usted mismo

“A menudo confundimos nuestro papel con nosotros mismos. Tomamos cosas personalmente que no son personales en absoluto; son una condición del trabajo en el que estamos.Determine si la crítica es sobre usted o sobre los problemas y tensiones que su rol evoca naturalmente”, dice Nawaz en el Harvard Business Review.

Conéctese con sus compañeros o jefes, no se aísle

Para sobreponernos de las emociones que generan las críticas, tendemos a escapar de los demás. Sobre todo, de aquellos que la hicieron. Nawaz sugiere que lo mejor es que cree un grupo de seis a 12 personas que crean en usted, en su trabajo y, por ende, que le digan la verdad. Hable con ellos tras recibir las críticas para tener otra perspectiva y buscar un buen consejo.

Cuídese

Si el efecto de los críticas tiene un efecto negativo en usted intente buscar otros espacios para no dejarse llevar por las emociones. “Dedique más tiempo a usted mismo. Identifique de dos a tres pequeños rituales o prácticas que ayuden a renovar su energía. Es importante que estas acciones sean bastante simples para que las realice. Algunos ejemplos podrían ser una caminata de tres minutos al aire libre para respirar aire fresco, conectarse con un amigo en su camino a casa, escribir un diario por cinco minutos por la noche” sugiere Nawaz.