¿Por que los gurús de Silicon Valley no usan (casi) sus redes sociales?

En el lugar donde la tecnología y los nuevos desarrollos hacen parte del día a día, muchas de las personas detrás de esto prefieren no usar sus propios inventos. ¿Por qué pasa esto?

Para algunos de los gurús más importantes de Silicon Valley, el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos no es algo que les interese, incluso son partidarios de limitar el uso para sus hijos y sobrinos.

Bill Gates restringía el tiempo para que sus hijos usaran la Xbox, la propia consola de juegos de Microsoft, y Tim Cook dijo en una entrevista que no quería que su sobrino usara redes sociales.

Lo cierto es que ni siquiera los inventores de estas redes sociales las usan de la forma que las las personas comunes y corrientes lo hacen. Mark Zuckerberg tiene un equipo de 12 moderadores que se dedican a borrar comentarios y spam de su página personal en Facebook, además de ayudarle a escribir sus publicaciones y un grupo de fotógrafos profesionales que se encargan de tomar todos los registros fotográficos de sus reuniones.

Hace años que Zuckerberg dejó de manejar su perfil, lo mismo sucede con los creadores de Twitter. Su cofundador Jack Dorsey ha escrito alrededor de 25.000 tuits desde que se lanzó el sitio, pero esa cifra es bastante baja considerando que hay usuarios asiduos que pasaron esa cifra hace años.

Mientras la tendencia entre los creadores de estas redes sociales y de productos tecnológicos es de bajar el tiempo de uso de sus propios perfiles de redes sociales, o hacer que otras personas las manejen, en las personas comunes y corrientes es común que aumente.

Un estudio hecho por las empresas IAB Colombia, NetQuest y Dot Research indicó que en Colombia las personas navegan en redes sociales 6,7 horas a la semana consumiendo 6,4 horas desde el portátil o computador de escritorio y 7,4 horas desde dispositivos móviles en promedio, una cifra bastante alta y que tiende a crecer.

¿Entonces los grandes gurús de la tecnología limitan para ellos y para su familia el uso? Probablemente se deba a que conocen los métodos para hacer estas redes más atractivas y adictivas para las personas, los sistemas de notificaciones y los niveles de satisfacción y de liberación de endorfinas que aumentan con el uso de estos dispositivos.

Esta adicción a las redes sociales puede compararse con la adicción a las drogas, y no es una exageración. “En la escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack”, dijo para The New York Times Chris Anderson, exdirector de la revista Wired.

Esto nos lleva a otra pregunta: ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo más drástico sería eliminar las aplicaciones de nuestros teléfonos celulares y evitar la tentación de revisarlas cada vez que agarramos el celular. La otra opción es monitorear cuánto tiempo pasamos en el celular y tratar de invertir este tiempo en otras actividades.

Este es el caso de Kevin Holesh, el creador de Moment, un programa que registra cuánto tiempo pasa mirando tu teléfono todos los días. Las estadísticas que arrojaba la aplicación fueron suficientes para motivar un cambio en sus hábitos. “Una vez que tuve los datos, me ayudó a usar menos mi teléfono. Ver esos números realmente cambió mi enfoque. Pasaba una hora al día sin hacer nada productivo, solo perdiendo el tiempo ” contó para una entrevista en The Guardian.

De esta forma dejó de usar frecuentemente sus redes sociales y de estresarse por las noticias que publicaban sus amigos y familiares en Facebook y cambió el tiempo que pasaba revisandolas por actividades más productivas en su trabajo.

Parte de esta creencia de alejarse de la tecnología en los centros de educación se ha tomado algunos colegios de Estados Unidos, en parte apoyado por los mismos padres de familia. “No creemos en la caja negra, esa idea de que metes algo en una máquina y sale un resultado sin que se comprenda lo que pasa dentro. Si haces un círculo perfecto con un ordenador, pierdes al ser humano tratando de lograr esa perfección. Lo que detona el aprendizaje es la emoción, y son los humanos los que producen esa emoción, no las máquinas. La creatividad es algo esencialmente humano. Si le pones una pantalla a un niño pequeño limitas sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. No hay muchas certezas en todo esto. Tendremos las respuestas en 15 años, cuando estos niños sean adultos. ¿Pero queremos asumir el riesgo?”, se pregunta Pierre Laurent, ingeniero informático que trabajó en Microsoft, Intel y diversas startups, y ahora preside la asociación de padres del colegio.

¿Se atrevería a cerrar y desinstalar sus redes sociales de su teléfono?