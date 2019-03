Seis películas colombianas que estrenarán este año

Para todos los gustos: la lista incluye películas que hablan sobre la mujer, el rock, la amistad, el boxeo, la guerra y el amor.

En Colombia no existe una industria como Hollywood o Bollywood, pero se hace cine. Desde que se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, bajo la Ley de Cine de 2003, directores, realizadores y productores se han lanzado al agua agarrándose de estímulos nacionales e internacionales para impulsar una industria que, aunque difícil, mantiene el impulso y el ánimo de los principiantes.

Con el pasar de los años, cinematógrafos y documentalistas han abierto un camino más ancho, y por ende, más competido. La Sirga, El abrazo de la serpiente, Señorita María, Pájaros de Verano, todas estas son películas que han alcanzado reconocimientos a nivel mundial.

Diners averiguó cuáles son algunas de las películas que se estrenan este año. Con esta lista podrá agendar una cita con el cine colombiano.

1. Alma de Héroe de Orlando Pardo – 19 de marzo

Esta es la historia de un amor en medio del conflicto armado colombiano. La historia sigue la vida de Miguel Tabares y Alexander Cohen, dos jóvenes subtenientes recién graduados de la Escuela Militar, a ambos les cambia la vida cuando uno de ellos se cae en una emboscada, mientras tanto, al otro le ordenan salir a buscarlo y esto le impide cumplir una cita a su novia.

El elenco está compuesto por Lincoln Palomeque, Tiberio Cruz y los protagonistas Stephanie Abello y Jorge Soto. La película fue rodada en locaciones como Putumayo, Caquetá, Amazonas, Tolemaida y La Guajira.

2. Niña Errante de Rubén Mendoza – 4 de abril

Ángela tiene 12 años y tres hermanastras que rondan los 30, las cuatro se reúnen en el funeral de su padre. Ángela, que no recuerda a su madre y que solo tenía a su padre es enviada al otro lado del país a la casa de una tía. En este viaje, al lado de sus hermanastras, descubre un universo femenino que no conocía. La sensualidad, el placer y el dolor del cuerpo destilan un mundo que su cuerpo de niña no conocía. Niña Errante trae la fuerza del éxito que tuvo Mendoza en producciones anteriores como La sociedad del semáforo, Tierra en la lengua y Señorita María, la falda de la montaña. Obtuvo el Lobo Dorado a Mejor Película y el Premio a Mejor Música.

3. El Piedra de Rafael Martínez Moreno – 16 de mayo

El Piedra es la ópera prima del director cartagenero Reynaldo Salgado. La historia es la de alias “El Piedra” es la historia de un boxeador que se gana la vida con una mototaxi y peleas que no le dejan mucho dinero. Un día aparece Breyder, un niño que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador. Con Breyder, Reynaldo encuentra a alguien que lo hace sentir valioso e importante y, de a poco, el hijo empieza a verlo como un padre y no como boxeador.



4. La Noche de la bestia de Mauricio Leiva Cock – 4 de Julio

Es la película para los metaleros y rockeros colombianos. Se trata de dos jóvenes soñadores que divagan por las calles de Bogotá durante el día del primer concierto de Iron Maiden en Colombia en 2008. Como es un día importante para ellos, faltan a clases y hacen de este día una celebración por la ciudad, pero los atracan y pierden las boletas del concierto. Cuando la desilusión aparece, su amistad se pone a prueba.

Lavaperros de Carlos Moreno – segundo semestre de 2019

El director caleño, conocido por Perro come perro, vuelve con un thriller con aires de comedia negra. A Óscar Pulido, el jefe de un baby cartel, lo persiguen para matarlo por un negocio que salió mal; frente a su casa hay dos agentes encubiertos que lo quieren atrapar; su esposa queda embarazada, pero Óscar descubre que él es estéril. La película se rodó en Tuluá y fue ganadora de uno de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

6. Hermanos de Pablo González – segundo semestre 2019

Es la ópera prima del director Pablo González y fue incluída dentro de la selección de la XIII Fiesta del Cine de Roma. Esta película es la historia de Federico Fierro, un hombre que después de cumplir una condena de siete años por conducir una motocicleta en un robo fallido, regresa a su ciudad natal en busca de redención. Cuando llega, todo parece igual: su madre lo ama, su padre desconfía de él, y su hermano sigue en algún negocio sucio. Aunque Federico intenta arreglárselas como minero, pronto se encuentra atrapado en las relaciones de Ramiro con un gángster local.