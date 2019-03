Trash Challenge: el reto viral para limpiar las calles y playas del mundo

Después del Ice Bucket Challenge no se había visto un reto viral exitoso que apoyara una buena causa.

Los retos virales en internet nos han hecho ver que hay quienes son capaces de bajarse de un carro y bailar mientras este sigue en marcha; hay que se arrojan una olla de agua caliente encima, o caminar a ciegas con una venda en los ojos como Sandra Bullock en Bird Box. Algunos podrán criticar la finalidad de estos retos, que pueden calificarse como inútiles, pues no generan nada más aparte de unas esporádicas risas.

Pero el nuevo reto de internet no es ni inútil ni peligroso. El Trashtag Challenge ha puesto de moda recoger la basura del mundo. Con el hashtag #TrashChallenge o #TrashTag miles de personas en el mundo han compartido fotos y videos en Instagram, Twitter y Facebook mostrando el antes y el después del reto.

El año pasado el informe del Banco Mundial (BM) What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 advirtió que si no se adoptan medidas urgentes, en 2050, los desechos aumentarán en un 70 %: pasaremos de tener 2010 millones de toneladas registradas en 2016, a 3400 millones.

Las imágenes evidencian una verdad ya conocida: la cantidad de plástico acumulado en cada rincón del planeta es impresionante. Precisamente, el BM advirtió que solo en 2016 se produjeron 242 millones de toneladas de residuos plásticos. Con la coyuntura de este nuevo desafío virtual, Greenpeace ha aprovechado para denunciar a aquellas empresas que más generan desechos.

Gracias a este reto, arenales, pastizales y playas cubiertas de basura han recuperado su estado natural.

Think you could spend 24 hours without creating any waste? There’s no need to wait!

Lets try the Trash Challenge for yourself

.

We do support TRASH CHALLENGE. Lets save the world together.

.

#TrashChallenge #notrashchallenge #mymahu #sayamahuwillyou pic.twitter.com/Pa64yndfPe — mymahu (@mymahu) March 11, 2019

There’s a #TrashChallenge going around right now, I just want to say that last April my mom cleaned up a messy park well before this challenge existed. Pictures for proof bc go mom! pic.twitter.com/WPLhWpNmTJ — Brianna (@bridelacreme) March 10, 2019

Ver esta publicación en Instagram #trashchallenge Una publicación compartida de Trash Challenge Argentina (@trashchallengeargentina) el 13 Mar, 2019 a las 8:32 PDT

Muchos han celebrado el hecho de que por fin apareciera un reto que sí aporta al bienestar del medioambiente y de la humanidad. Aunque los retos virales por una buena causa no han sido tan comunes como aquellos que no han tenido propósito alguno, esta no es la primera vez que el mundo aprovecha las redes para algo así.

En 2014 la fundación ALS propuso el Ice Bucket Challenge (reto del balde de agua helada) como campaña publicitaria para concientizar a la gente sobre la esclerosis lateral amiotrófica, (una enfermedad degenerativa que ataca a las neuronas motoras) y obtener donaciones para financiar programas de investigación que intentan buscar una cura para esta enfermedad.

George Bush, Lionel Messi, David Beckham, James Rodríguez, Shakira, Piqué, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Adam Levine, y hasta Barack Obama, en ese entonces presidente de Estados Unidos, se unieron al reto.

En 2016 se inventaron el 22 Pushup Challenge (#22kill) , el reto consistía en publicar un video haciendo 22 flexiones de brazos. La idea era concienciar a la gente sobre la tasa de suicidios entre veteranos: 22 al día. Los videos también incentivaron a que las personas con intenciones de hacerse daño buscaran ayuda llamando a líneas de atención.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, John Krasinski, Chris Pratt, Chris Evans fueron algunos de los artistas que se sumaron al 22 Pushup Challenge.

Los retos virales por una buena causa escasean, sin embargo, el Trash Challenge ha demostrado que, si se quiere, las modas de internet pueden generar cambios revolucionarios.