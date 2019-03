La primera exposición de obras de arte elaboradas con inteligencia artificial

El precio de las piezas de AICAN, un programa de Inteligencia Artificial exhibidas en el HG Contemporary de Nueva York osciló entre 6 mil y 18 mil dólares.

Un día el hombre creó la máquina para que hiciera lo que su cuerpo no lograba. Inventó el avión ante la imposibilidad de volar por sí mismo, creó máquinas para cargar pesos insoportables, y fue mejorando la rueda alcanzar cada vez más velocidad. Las máquinas nos recuerdan que no podemos hacerlo todo, sin embargo, ellas son la evidencia de que podemos resolver cualquier cosa que parezca imposible.

Hasta hace un tiempo las máquinas eran tontas útiles: no pensaban pero hacían. En 1950, con la creación de la inteligencia artificial (IA) se descubrió que podían adquirir ciertas funciones cognitivas del cerebro humano. Hoy, las máquinas ya son capaces de componer poesía, hacer obras de arte, y escribir cuentos.

El pasado 5 marzo finalizó la exposición Faceless Portraits Transcending Time, una exhibición de la obra artística de AICAN, un programa de Inteligencia Artificial. La evidencia de que, hoy, la IA es capaz hasta de imitar lo que a los seres humanos nos parecía inigualable, la creatividad artística.



AICAN

Faceless Portrait #2, 2019, Digital Print on Canvas, 58 x 58 in

AICAN fue creado en el laboratorio de arte e inteligencia artificial de la Universidad de Rutgers, bajo la dirección del profesor de informática Ahmed Elgammal. En el portal de discusión académica The Conversation, Elgammal cuenta que la base del algoritmo de AICAN se sustentó en la propuesta del psicólogo Colin Martindale, quien decía que “muchos artistas buscan hacer que sus obras sean interesantes rechazando las formas, los temas y los estilos existentes a los que el público ya está acostumbrado”.

Básicamente, AICAN debía pensar como un vanguardista. Para eso hicieron dos cosas. Lo llenaron con 100.000 imágenes icónicas del canon occidental artístico y lo dotaron con un línea operativa específica: “Utilizamos un algoritmo denominado red creativa de adversarios, que obliga a AICAN a competir contra dos oponentes. Por un lado, trata de aprender la estética de las obras de artes existentes y, por el otro, será penalizado si, al crear una obra propia, imita demasiado un estilo establecido” explica Elgammal.

AICAN

Faceless Portrait of a Queen, 2019, Digital Print on Canvas, 48 x 48 in

AICAN elige el estilo, el tema, la composición, los colores y la textura de su trabajo. Incluso es capaz de nombrar sus trabajos: Orgía y La Playa son dos de sus obras.

“Como científico, creé el algoritmo, pero no tengo ningún control sobre lo que crea la máquina. Ella elige el estilo, el tema, la composición, los colores y la textura. Configuré el marco, pero el algoritmo está completamente al mando en cuanto a los elementos y a los principios artísticos que genera” dice Elgammal en el portal The Conversation.

ICAN ya había aparecido en bienales, ferias de arte y festivales de robótica, pero esta ha sido su primera exposición individual. La muestra exhibida en el HG Contemporary de Nueva York, consta de dos series temáticas: la primera, examina el proceso histórico del trabajo entre el hombre y la máquina en la creación de imágenes; y la segunda, muestra cómo la inteligencia artificial es un espejo para reflejar la subconciencia humana.

Ha pasado más de medio siglo desde que los científicos introdujeron el concepto de la inteligencia artificial, y hoy es la obra de un programa de IA la que abre el debate sobre la relación entre el hombre y la máquina.



AICAN

Faceless Portrait #5, 2019, Digital Print on Canvas, 58 x 58 in

