“Esta película es una visión alternativa de América”, Brady Corbet, director de Vox Lux

Diners conversó con Brady Corbet, el director y guionista de la película Vox Lux, protagonizada por Natalie Portman, que se estrena hoy en los cines de Colombia.

La ganadora del premio Óscar, Natalie Portman, se transforma en Celeste, una estrella de pop, mezcla entre talento, una gran tragedia y la forma cómo a través del pop se exorcizan los demonios de toda una nación. El éxito, la violencia, crecer frente al escarnio público, las caídas y los triunfos de una carrera artística, la moda, la familia, las drogas y el alcohol son el retrato que exhibe esta peculiar historia.

Diners conversó con su director, Brady Corbet.

¿De dónde surgió la idea?

Mi esposa es noruega, así que tuvimos a nuestro bebé en ese país. Sabía que quería hacer algo contemporáneo y en Estados Unidos, idealmente, en Nueva York. Luego, tuvo mucho que ver la forma en que recibimos las actualizaciones de Apple News. Tiene tragedias que se comparan con las historias de la cultura pop, se encuentran una al lado de la otra. Por supuesto, me parece extremadamente inquietante esa manera en que se difunde la información. Así que comencé a pensar de esa manera y en cómo sería si pusiera dos artículos que no pertenecen juntos. ¿Qué pasa si ponemos a Scott Walker con Sia? ¿Qué sucede si ponemos el minimalismo en la primera parte con el maximalismo en la segunda parte?. De alguna manera se desarrolló a través de estos temas.

¿Cuáles fueron sus puntos de referencia mientras comenzaba a armar la historia?

Siempre me han gustado los dramas alegóricos, y uno de mis libros favoritos es The Man Without Qualities, de Robert Musil. Se trata de la caída del imperio austrohúngaro, pero también de este personaje, muy común, que está en la periferia de todos estos eventos importantes, y está escrito en un tono bastante sardónico. Hay un narrador omnisciente. No lo sé, creo que las películas se juntan de una manera en la que, simplemente, empiezas a poner las cosas que te gustan, y luego intentas arreglar las piezas.

¿Cómo fue filmar el rodaje de la escuela?

Fue incómodo, porque también tuvimos las alarmas activadas todo el tiempo. Y las balas eran de salva, pero su sonido era muy fuerte. Se sentía muy real. Fue difícil.

Cuando terminó la película, hubo otro tiroteo en una escuela y las víctimas lanzaron una canción. ¿Le sorprendió ver la vida imitando al arte?

Todos estábamos conmocionados cuando vimos eso; pero, de nuevo, la escritura ha estado ahí para esas cosas desde hace mucho. No pienso en la película como si fuera una profecía. Es algo interesante cuando ya has hecho algo y luego sucede algo similar a lo que ya has escrito o filmado. Quiero decir, con el concierto de Ariana Grande, eso fue mucho después de que escribiera el guion.

Básicamente, justo después de que gané un premio en Venecia, tomé seis meses de descanso para escribir este guion, y eso era 2015. Así que fue un año y medio antes de ese desgarrador episodio.

¿Tener a Natalie Portman y Jude Law le ayudó a la hora de financiar la película?

Mucho. Esa es la cosa. La única forma en que podía existir esta película era con estrellas de cine y música de una verdadera estrella del pop. Todos esos elementos son los que permitieron que se hiciera realidad. De lo contrario, habríamos tenido un presupuesto muy pequeño.

La película es muy oscura, pero también hay mucho humor. ¿Cómo equilibró eso?

Nunca se sabe si la gente se siente cómoda para reírse, pero para mí es muy divertido. Quiero decir, hay partes que son muy graciosas, de una manera clásica y antigua, como las fallas y esas cosas (risas). Es sorprendente.

Algunos de los momentos tras bambalinas parecen sacados de la vida real y encuentros reales con celebridades. ¿Es justo decir eso?

Sí, por supuesto. Quiero decir, de alguna manera, la película es muy cercana a mis experiencias y, de alguna manera, no lo es. Es una fábula, y por eso era tan importante que la película fuera narrada, porque necesitabas entender que incluso si algo parecía familiar, banal o regular, no lo es. Es realmente un ambiente elevado. Es una visión alternativa de América. Nunca me interesó presentar el negocio de la música de una manera honesta. No es eso. Los personajes de alguna manera encarnan algo, pero no se supone que sean gente real. Es más representativo.

¿Dónde encontró a la joven Raffey Cassidy?

Fue parte del elenco apenas un mes antes de que empezáramos a rodar. Conocí a muchas chicas diferentes y luego, por muchas razones, sentí que Raffey era la persona más interesante. Fue divertido contratar a alguien de Manchester para interpretar a una chica de Staten Island. Ella tenía la cualidad que esperaba encontrar, esa cualidad tipo Bressoniana, donde hay un poco de desapego.