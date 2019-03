Cien años de soledad: la nueva serie de Netflix

Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, le confirmó al New York Times que Netflix adquirió los derechos para hacer de la novela del escritor colombiano, una serie.

El libro que ha vendido cerca de cincuenta millones de ejemplares, considerado como uno de los mejores en la historia de la literatura del siglo XX según el diario francés Le Monde, y con el cual se consolidó la figura del escritor colombiano más reconocido en el mundo, tendrá serie en Netflix.

En varias ocasiones, según le contó Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, al diario estadounidense The New York Times, le propusieron al escritor nacido en Aracataca hacer de Cien años de soledad una película, o llevarla a la televisión; pero él temía que el lenguaje de su libro no resistiera el tránsito hacia el formato audiovisual, que se perdieran detalles, que la historia no pudiese contarse fielmente en una película ni en dos. Eso sí, de llegarse a realizar, tenía que hacerse en español, en eso no había que ceder.

Entonces la lógica del mercado era prioridad, y en una industria donde el idioma que manda es el inglés y todo lo que esté en otra lengua es considerado “lengua extranjera” y por lo tanto extraño, ajeno y difícil de vender, las posibilidades de comercializar un producto en español eran escasas, pero “Netflix fue de los primeros en comprobar que la gente está más dispuesta que nunca a ver series producidas en otros idiomas con subtítulos. Lo que parecía ser un problema ya no lo es”, le dijo Rorigo García a The New York Times.

Por el momento se conoce que la historia de la familia Buendía se grabará en Colombia y habrá actores de otros países de Latinoamérica. Tampoco se conocen fechas ni quién escribirá el guion de la adaptación, pero es un hecho que la novela más famosa de la literatura colombiana y una de las principales escrita en español llegará a las transmisiones de estra plataforma de streaming.

Desde ya hay que suponer que se perderán detalles narrativos, lo que implica también la edición de algunas situaciones y seguramente los defensores clásicos de los libros verán más aspectos negativos que positivos, sin embargo, no hay que perder de vista que las nuevas generaciones consumen contenidos de otra manera, y esta podría ser una forma de acercarlos al libro, y mejor aún, a la obra de Gabriel García Márquez, quien, a propósito, hoy estaría cumpliendo 92 años.