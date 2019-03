10 curiosidades sobre Rembrandt a propósito de los 350 años de su muerte

La obra del pintor holandés, protagonista del Siglo de Oro Holandés, contiene más de 50 autorretratos. Si hubiera nacido en esta época, probablemente, sería un amante de las selfies.

Este año se cumple el aniversario 350 de la muerte de Rembrandt, el máximo exponente del siglo de Oro Holandés. Como homenaje al llamado “maestro de la luz”, Holanda ha dispuesto una prolífica muestra por todo el país durante este año. Entre Ámsterdam, Delft, Dordrecht, Haarlem, Hoorn y Enkhuizen, Leiden, Middelburg y La Haya se extenderá toda una galería artística sobre la obra de Rembrandt.

En el museo Rijksmuseum de Ámsterdam, en donde guardan la mayor colección de pinturas hechas por el artista, está expuesta la exposición Todos los Rembrandts, que se exhibirá hasta el 10 de junio y que reúne 22 pinturas, 60 dibujos y más de 300 grabados. Una muestra imperdible para quienes puedan visitar este país.

A propósito de esta celebración la revista Diners le cuenta 10 curiosidades sobre la vida y obra del pintor.

1. Si Rembrandt hubiera nacido en esta época, seguro que habría sido un amante de las selfies. El pintor tenía una profunda afición a autoretratarse. Según un artículo del The Rembrandt House Museum, un histórico museo dedicado a la obra de Rembrandt en Ámsterdam, aunque el número exacto de sus autorretratos es desconocido, hoy, por lo menos se identifican 50 piezas auténticas.

2. La ronda de noche (1642), una de sus obras más reconocidas, será restaurada frente al público en el Rijksmuseum de Ámsterdam, con el objetivo de mejorar la intensidad de los colores. Los trabajos costarán tres millones de euros y comenzarán en julio de 2019. Este trabajo también podrá seguirse en directo a través de la página web del museo.

3. Las más de 2000 piezas artísticas que se le atribuyen al artista se distribuyen en grabados y pinturas que retratan escenas mitológicas, pasajes bíblicos, retratos por encargo y autorretratos. Su estilo se destaca por la técnica pictórica del claroscuro, tan icónica de Caravaggio. El retorno del hijo pródigo (1662), La tormenta en el mar de Galilea (1663), Betsabé en su baño (1654) son algunas de sus obras más reconocidas.

4. Dánae, la obra en la que Rembrandt representa a esta joven de la mitología griega iluminada por una luz dorada, fue desfigurada en 1985 con ácido sulfúrico y con cortes de cuchillo. Aún así, el cuadro se conserva en el Museo de Hermitage de San Petersburgo.

5. En 2016, ING y Microsoft, la Universidad Técnica de Delf y los museos Mauritshuis y Het Rembrandthuis se unieron para crear The Next Rembrandt, una obra en 3D basada en todas las propiedades que tienen una pieza original del pintor. Ron August, miembro de Microsoft, dijo en la página oficial del proyecto que, “examinamos toda la colección del trabajo, estudiando los contenidos de sus pinturas píxel por píxel. Para obtener estos datos, analizamos una amplia gama de materiales, como escaneos 3D de alta resolución y archivos digitales, que fueron mejorados por algoritmos de aprendizaje profundo para maximizar la resolución y la calidad”.

6. Las primeras obras de Rembrandt están firmadas con su monograma latino: RHL (Rembrandus Hermanni Leydensis). Luego, su firma cambió a RHL-van-Rijn (pues su nombre era Rembrant Harmenszoon van Rijn ). Al final decidió optar por Rembrandt (con una d que él mismo agregó en 1933) como su firma formal por el resto de su vida.

7. Fue uno de los pintores reconocidos en vida que pudo disfrutar de su fortuna. Sin embargo, a fines de la década de 1640, después de que su esposa Saskia muriera, el pintor tuvo que declararse insolvente. Vendió su casa, objetos, pinturas de su colección y su imprenta. Ahogado en su ruina hasta el final de sus días, el pintor tuvo que ser enterrado en una tumba sin nombre en la iglesia Westerkerk de Ámsterdam en 1669.

8. Muchos artistas se las ingeniaron para mezclar pigmentos y aceites con el fin de lograr efectos en el lienzo. Rembrandt fue uno de ellos. Científicos de la Universidad Técnica de Delft y el Rijksmuseum, con ayuda del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotón (ESRF) descubrieron recientemente que en sus obras está presente la plumbonacrita, un componente que se produce cuando se añade óxido de plomo al pigmento blanco de plomo, y un disolvente orgánico, como el aceite de linaza.

9. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine en 2004 reveló que había una relación entre el talento artístico y la ceguera estereoscópica cuando analizaron 36 autorretratos de Rembrandt y descubrieron que su ojo derecho estaba considerablemente desviado en 35 de ellos. Por esta condición, el pintor tenía una percepción de profundidad insuficiente. Este problema lo ayudó a pintar escenas tridimensionales en superficies bidimensionales.

10. Ya es posible oír la voz de Rembrandt. Con ayuda de la inteligencia artificial, un programa informático ha analizado la expresión corporal que reluce en sus autorretratos y los estudios sobre su carácter y conducta para reconstruir su voz.