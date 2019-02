Con el Óscar que recibió Green Book a Mejor Película, la amistad de Don Shirley y de Tony Lip será memorable en el mundo del cine. Diners le cuenta algunos ejemplos de cómo se ha mostrado la amistad en el cine.

Green book es la historia de un pianista negro que, en 1962, contrata a un italiano del bronx de Nueva York para que lo lleve de gira por el sur de Estados Unidos. El tiempo que comparten en carretera y el racismo que se respira en el sur, los lleva a construir un lazo de amistad que ambos, por sus diferencias, no esperaban.El premio que recibió Green Book a la Mejor Película del año la mete dentro de la lista de las mejores películas sobre la amistad. En Diners le presentamos siete clásicos del cine que se acercan al tema del filme ganador.

1. Thelma & Louise (1991)

Thelma (Geena Davis), que lleva una vida de esposa frustrada, y Louise (Susan Sarandon), una camarera osada, matan al violador que intentó abusar de Thelma afuera de un bar y deciden huir. Las circunstancias del viaje las hacen tomar decisiones que, quizá, solas, no habrían tomado. Esta road movie pone a prueba la lealtad de una amistad que, para ambas mujeres, significa el principio y el fin de su libertad individual. Este film, dirigido por Ridley Scott fue premiado con un Óscar a Mejor Guión Original en 1991.



2. Una mente indomable (1997)

Will Hunting (Matt Damon) es un joven prodigio que trabaja como conserje en un un instituto de tecnología. Un profesor de matemáticas descubre que es un genio y lo intenta ayudar: le propone estudiar, y atender a un psiquiatra, Sean Maguire (Robin Williams). Will acepta entrar al instituto y comienza a salir con una chica, en el entre tanto, la mente y las emociones le juegan trampas que lo llevan a pelear con todas estas nuevas circunstancias. Los altibajos de Will hacen que él y Sean empiecen a construir una amistad por fuera del psiquiátrico. En esta relación Will logra encontrar la fuerza para dejar atrás lo que le impide avanzar. La película recibió nueve nominaciones en los Óscar de 1997 y ganó dos de ellos.



3. Cuenta conmigo (1986)

Este es otro clásico basado en una novela de Stephen King (El Cuerpo). En un pueblo de Oregón, cuatro amigos (Cornie, Teddy, Chris y Vern), con vidas familiares desafortunadas, con traumas y líos familiares, deciden buscar el cuerpo de un joven desaparecido. La aventura los lleva a enfrentar circunstancias que ponen a prueba su amistad y su calidad humana. Se dice que esta película sirvió de inspiración para la serie de Netflix, Stranger Things.



4. Amigos Intocables (2011)

Driss (Omar Sy), un senegalés inmigrante obtiene un empleo como cuidador de un tetrapléjico millonario, Phillippe (François Cluzet). Las diferencias entre estos dos hombres los lleva a construir una amistad que ambos no buscaban. El drama de este hombre tetrapléjico toma otra perspectiva cuando Driss entra a su vida. La rebeldía y honestidad Driss hacen que Phillipe encuentre la confianza para considerarlo su amigo. En tan solo nueve semanas esta comedia se convirtió en la segunda película francesa con mayor número de espectadores (19 millones).



5. The Bucket List (2007)

Un profesor de filosofía (Morgan Freeman), que es un romántico de corazón; y un multimillonario (Jack Nicholson), que siempre está demasiado ocupado para pensar en preguntas existenciales, se encuentran en un hospital porque padecen un cáncer terminal. Con el tiempo descubren que hay muchas cosas que les gustaría haber hecho y entonces, deciden salir y aventurarse a vivir las cosas que no hicieron. En las circunstancias que plantea esta película se construye un lazo de amistad entre dos hombres que parecen polos opuestos.



6. El niño de la pijama de rayas (2008)

Bruno (Asa Butterfield), , un niño de ocho años e hijo de un comandante nazi, se muda a Auschwitz por el trabajo de su padre. Un día, desesperado en su soledad, sale hacia un poblado de casas separadas por una valla: el campo de concentración de Auschwitz. Bruno, inocente de todo lo que allí ocurre, asume que son granjeros y que visten piyamas de rayas. En una de sus exploraciones se encuentra con otro niño, Shmuel (Jack Scanlon). Se hacen amigos, Bruno le lleva comida, y Shmuel comparte con él todo lo que está viviendo. La genuina amistad de este par de niños, en pleno contexto del holocausto descubre el absurdo de las guerras y de las segregaciones que se han inventado los poderosos.



7. 50/50 (2011)

Cuando Adam (Joseph Gordon-Levitt) descubre que tiene cáncer y que tiene 50 % de probabilidades de sobrevivir, decide que sea Rachel, su novia, quien cuide de él. Rachel se echa para atrás y lo engaña con otro hombre. Mientras tanto, Kyle (Seth Rogen), su amigo de siempre, aparece para acompañarlo, lo incentiva a conquistar mujeres generando lástima y lo ayuda a afeitarse la cabeza antes del tratamiento. El cáncer es el contexto que pone a prueba una amistad genuina entre dos jóvenes amigos.



