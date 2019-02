¿Cómo ayuda la meditación a evitar el cansancio?

Si ha sentido que el cansancio y el estrés no lo dejan ser productivo en el trabajo, lo mejor es que se tome un tiempo para meditar.

Las jornadas laborales, las tareas diarias y la contaminación pueden hacer que el estrés se acumule y no le permita cumplir con sus compromisos.

Jesse Israel, creador del grupo The Big Quiet, se dio cuenta de cómo la meditación podría beneficiar su productividad y su humor en el día a día. Cuando estaba en la universidad fundó una discográfica, contrató a la banda de rock MGMT y cuando tenía un poco de más de 20 años ya experimentaba cansancio profundo.

En una entrevista para GQ contó que el agotamiento era tal que dejaba todos sus compromisos para después. “Estaba posponiéndolo todo porque no me sentía con fuerzas. La simple idea de salir con mis amigos me parecía agotadora. Me empujé a un estado de colapso y empecé a tener ataques de pánico, cuestionando mi identidad, mi carrera y existencia.”, cuenta.

Lo malo de manejar estos niveles de agotamiento es que el cuerpo también lo siente y da signos de que algo no está bien. “ El comienzo de este espectro tiene un nivel sano de tensión, que podemos tener en nuestra vida para empujarnos hacia delante. Después hay un punto en el que ese estrés sano se ve empujado hasta lo que empieza a convertirse en zona de peligro, y esa zona de peligro puede convertirse en un estado de extenuación”, continúa Israel.

Para combatir con este problema, Israel decidió probar con la meditación como herramienta para hacerle frente al cansancio.

La meditación ayuda a apagar la reacción de lucha o huída y el enciende el sistema parasimpático, que se encarga de las respuestas “relajadas” del cuerpo. Al estimular estas reacciones es posible que la respuesta ante la llegada de un correo inesperado o algún problema en el trabajo, la respuesta no sea abrumadora para el cuerpo.

Hay que tener claro que la jornada laboral no está diseñada para que las personas se puedan tomar el tiempo de meditar un rato, por eso es necesario establecer horarios y, si es posible, establecerlos con el jefe o encargado de bienestar.

Según Israel, “lo mejor para el agotamiento es el descanso, bajar las manos. Tenemos que darnos permiso para empezar a restringir y a priorizar nuestro espacio de descanso sin sentimientos de culpa”.