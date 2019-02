Mitos y verdades sobre el ejercicio con Ariana James

Diners conversó con la modelo fitness colombo venezolana sobre lo que usted debería saber del ejercicio a propósito de su participación en Expofitness Medellín del 15 al 17 de febrero.

“El ejercicio para mi, es como cepillarme los dientes”, cuenta Ariana James, quien 1.2 millones de seguidores después se convirtió en una de las modelos fitness más seguidas de Colombia y el mundo. Sus ejercicios, dietas y recomendaciones la convirtieron en una figura emblemática de la buena salud.

Sin embargo, no siempre fue así. En 2013, mientras estudiaba Comunicación Social en la Universidad Javeriana, Ariana fue diagnosticada con hipotiroidismo, una condición que ralentiza el metabolismo, la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca. “Tienes que hacer ejercicio si quieres tener un estilo de vida saludable”, fue lo que escuchó Ariana, quien sin dudarlo dejó su vida sedentaria y se inscribió a un gimnasio para empezar el propósito de muchas personas a principios de 2019: “tener un cuerpo escultural”.

Gracias a la perseverancia y la pasión por el ejercicio, Ariana se convirtió en una de las celebridades más influyentes de Instagram, con seguidores de Estados Unidos, Francia, España, Argentina, Chile, Perú y otras partes del mundo. De ahí que sea una de las grandes invitadas de Expofitness, que se celebrará del 15 al 17 de febrero, y que promete motivarlo en su camino a un estilo de vida saludable.

Entre tanto, Diners conversó con Ariana sobre sus trucos en el gimnasio, los mitos y realidades y sus inicios en este estilo de vida.

¿Cómo era su rutina cuando empezó?

Contraté a una entrenadora que me guió con todos los ejercicios y lo empecé a vovler un hábito. Pero eso no pasó luego de intentarlo un poco más de un año. En ese lapso iba solamente 3 veces a la semana y me costaba. Ahora voy los siete días a las semana, porque me siento mejor y más despierta.

Empecé con cardio, pesas, entrenamiento funcional y luego empezó a gustarme. Me motivé con música y con ropa de gimnasio, al igual que muchas lecturas sobre nutrición.

En esa época se empezó el coaching online, así que contraté un nutricionista online que me ayudó con el tema de todos los nutrientes que necesitaba. También investigué por mi cuenta y de todas las investigaciones, teorías y demás aprendí lo que me servía y lo hice propio.



¿Hizo alguna dieta especial por el hipotiroidismo?

No ninguna. Lo que sí tuve que hacer fue en consumir más proteína porque solo comía carbohidratos.

¿Se debe hacer ejercicio por la noche o la mañana?

Primero debemos conocer a qué horas se activa nuestra hormona de cortisol, que activa el estrés. A algunas personas se les dispara a las 5 o 6 de la mañana, otros a las 8 a.m. Personalmente, yo soy una persona de la mañana, suelo ir más temprano porque me siento con mucha más energía.

Por la tarde ya mi melatonina está subiendo y ya me preparo para descansar. Pero todo depende de la persona y su metabolismo. Conozco gente que rinde mucho más entrenando de noche. Es bueno evaluarnos y sentir en qué momento nos sentimos más activos.

¿Cuántas horas entrena?

A veces me toca ir 40 minutos por la mañana y 40 por la noche, porque depende de los compromisos. Pero cuando no tengo una agenda tan apretada voy por la mañana 1 hora y media y ya.

Los fines de semana, que estoy mucho más tranquila, hago dos horas y media.

¿Cuál es el secreto para entrenar todos los días?

El secreto está en priorizar. Si yo sé que al siguiente día tengo que levantarme más temprano porque tengo una reunión, lo que hago es planificar el día y levantarme una hora antes para hacer ejercicio.

También la noche anterior puede preparar sus comidas, para que no rompa su dieta de entrenamiento.

¿Qué alimentos debería cargar la gente consigo para eliminar el hambre de carbohidratos?

Algo que no puede faltar son las nueces, una porción de grasas buenas que en la mayoría está en los frutos secos. También les recomiendo unos huevitos, así a muchos no les guste, el pollo, sin importar que esté frío. Lo importante es alimentarse bien.

¿Cuántas veces se debe comer al día?

Si quiere empezar una rutina de ejercicios y dedicarse a esculpir su cuerpo, le recomiendo que coma cinco veces al día como es mi caso. Cada tres horas debo comer algo para tener mi metabolismo activo, sin pecar con carbohidratos o comidas que me ponga pesada.

¿Qué tan importante son los suplementos para ir al gimnasio?

Personalmente tomo suplementos, pero yo siempre le digo a la gente que no es necesario. Simplemente se trata de una ayuda para mantener el equilibrio alimenticio. Está más que comprobado que se puede obtener los mismo resultados comiendo lo normal sin usar suplementos.

Muchas veces la gente cree que la proteína en polvo les ayudará a marcar sus abdominales, pero en realidad se trata de un complemento a una dieta para ir al gimnasio. Yo por ejemplo, lo uso para cuando no tengo tiempo de prepararme algo para empezar mis entrenamientos, que equivale a lo mismo que comerme un pedazo de pollo, solo que es más ligero para el estómago.

¿Es verdad que si se deja de hacer ejercicio se puede engordar más que antes?

Es un mito. La verdad es que si dejamos de hacer ejercicio, pero seguimos comiendo igual el cuerpo tendrá un desequilibrio y fácilmente engordará, porque tenemos un exceso de energía que no usamos.

¿Qué piensas del crossfit y los ejercicios de alta intensidad?

Me encanta y los admiro mucho. Debo decir que lo intenté en algún momento pero es muy duro. Entre tanto, el cardio HIIT me encanta y lo incluyo dos o tres veces en la semana. Es una forma rápida de tener resultados, sin necesidad de estar en el gimnasio por horas y horas.

¿Qué fue lo más difícil de dejar la vida sedentaria?

Dejar los chocolates. Aunque no los deje por completo, mantengo un balance, porque creo que no existe alimento malo o que un alimento sea bueno como tal, o que solo comer ensalada me va a dar un buen cuerpo.

No hay que dejar de comer la comida que nos gusta. Por ejemplo, yo ahora como brownies, tortas, pan, mucho pan. Ahorita los como pero con moderación, por ahí los fines de semana, como una comida premio.