Anddy Caicedo responde el Cuestionario Diners

El actor y cantante, Anddy Caicedo, que interpreta el papel de Romero en la novela Loquito por ti, contestó el cuestionario Diners.

Esta mañana me desperté…

A las 5:30 a. m. y salí a trotar.

Cuando era niño soñaba…

¡Que perdía un gran amor! Era un sueño desastroso y lo tuve muchas veces.

Mi canción favorita es…

Pretty Young Thing, de Michael Jackson.

La actuación es como…

Jugar… pero con responsabilidad (risas).

A la televisión colombiana le falta…

Más historias con actores negros.

Me pongo loquito…

Cuando hago una canción. ¡Esa energía es increíble!

No esperen que…

Tolere la falsedad.

Me encantaría vivir en…

Disney World. No, mentiras (risas), en un estudio de grabación.

La última vez que me emborraché…

Me subí a la tarima a cantar chirimía.

Si fuera una canción…

Creo que soy una canción, soy música. Mi papá es un excelente compositor de temas como Vestido bonito y Oiga, mire, vea, y estas obras son como mis hermanas.

Me costó aprender…

Francés. Me costó tanto que eso quedó a medias.

En la calle me han dicho…

¡Qué rico chocolate!

Me arrepiento de…

Los saltos que no di, las barreras y los límites que me puse alguna vez.

Antes de dormir…

Me tomo un vaso de agua tibia.