Relaciones tóxicas: cómo identificarlas y salir de ellas

La violencia física no es la única forma de relación tóxica. Vea algunas señales para identificarlas y qué hacer para poder salir de ellas.

En el marco del lanzamiento del programa “Por mí, por ti, por los dos” que creó la Fundación Avon para la mujer, en asociación con la Fundación Natalia Ponce de León y la Universidad El Bosque, Diners habló con Natalia Ponce de León, una mujer víctima y abanderada contra el maltrato a la mujer en el país, para darnos luces sobre el tema.

Según Ponce de León, “lo primordial es darse cuenta que violencia no es solo un golpe, también la hay psicológica, física, económica e incluso sexual y lo ideal es reconocerlas y no callar para que puedan haber unas relaciones sanas. Pero para eso hay que crear mujeres guerreras, que entiendan que ‘el príncipe azul’ no existe y poder acabar con esos paradigmas”.

Actitudes de control, de celos, de falta de respeto y conflicto pueden ser formas de maltrato y son señales claras de que se está en medio de una relación tóxica, además, suelen ser muy perjudiciales, ya que se esconden detrás de un sentimiento de ‘amor romántico’.

Lo perjudicial de estas actitudes se da cuando escalan, normalmente de forma progresiva, y se convierten en violencia.

Se estima que en Colombia la violencia en pareja es una de las problemáticas más visibles de la sociedad. Así lo confirman las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que registró 42.285 casos de violencia contra la mujer por parte de su pareja, en 2018.

Además, de estas cifras, se estima que el 29% de los casos suceden en mujeres entre los 15 y 24 años, lo que muestra que la problemática es tan actual como escandalosa.

Aunque esta ‘toxicidad’ suele estar relacionada con el maltrato físico, hay otras señales que suelen indicar que la relación va por mal camino y que lo mejor es cortar con ellas antes de que sea demasiado tarde.

Para Natalia, todos los casos de maltrato son prevenibles, por lo que parte de la campaña se basa en reconocer las señales. Bajo el numeral #ReconoceLasSeñales se pretende dar a conocer otros tipos de violencia que, al no ser agresión física, se tienden a normalizar.

“Te hace sentir culpable, te acosa con mensajes en el celular, te maltrata verbalmente, no te deja ver a tu familia y amigos, te revisa tus redes sociales, te chantajea con dinero, no te permite trabajar, te humilla, te hace bromas hirientes, te descalifica o ridiculiza”; son algunas de las actitudes que parecen normales, pero suelen ser perjudiciales para una relación, comenta Ponce de León.

Finalmente Natalia invita a empoderarse y creer en el poder de la voz como único medio para superar una relación tóxica o no caer en ella, “la única forma para combatir es denunciando, no quedarse callado, pedir ayuda. Porque el silencio es la peor violencia”.