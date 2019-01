Adam Mckay: “Lo difícil de hacer Vice es que es una película sobre Dick Cheney”

Conversamos con Adam Mckay, el director de Vice, una de las películas nominadas a los Premios Oscar.

¿Qué desató la inspiración para escribir un guión sobre la presidencia de Bush, pero específicamente sobre el vicepresidente Cheney?

Yo estaba consciente del hecho de que los libros de historia fueron escritos sobre Dick Cheney. Principalmente fue porque la gente empezó a decir: “Oh, la administración de Bush y Cheney no fue tan mala”. Empecé a leer sobre él y me sorprendió que es uno de los líderes más influyentes en la historia de Estados Unidos. Cheney cambió el mundo y nunca se había hecho una película sobre él.

Y yo sé por qué. No es un tipo muy carismático, es muy reservado así que sabía que sería una película difícil de hacer, pero también siento que Estados Unidos se olvidó de ese periodo y lo escondieron debajo de la alfombra. Nosotros ya no hablamos de eso, nos gusta pretender que todo eso no pasó.

Yo pensé: “Esto podría ser muy interesante, adentrémonos en uno de los líderes más secretivos en la historia de Estados Unidos y descubramos qué podemos averiguar”.

Su trayectoria está llena de muchas comedias exitosas, ¿en este caso fue su meta escribir un drama y los momentos de comedia llegaron naturalmente?

Sí, yo quería creer eso… digo, los tiempos en los que vivimos ahora son tan extraños, ni siquiera sé cómo describirlo. Estamos viviendo un momento muy atemorizante y a la vez absurdo, por eso es aterrador y gracioso.

Así que en todo este levantamiento de poder habían momentos que eran muy cómicos. Sentí que dada la situación actual en la que vivimos, por qué tiene que ser sólo una cosa y no pueden ser todas a la vez. Así que esa fue la idea.

Por favor cuéntenos sobre el proceso para conseguir ese increíble elenco para cada papel de la película ¿los tenía a todos en mente mientras escribía?

Supe de inmediato que Christian Bale tenía que interpretar a Dick Cheney. Toda la película pensé que era el retrato de un hombre que encapsula la visión de un país y su partido político, por eso sentí que la única persona que quería para interpretar ese papel era Christian Bale.

Y pasa lo mismo con Lynne Cheney, ella es una parte fundamental en la historia de Dick, y no hay nadie mejor que Amy Adams para ese papel. Ella fue criada en Colorado y proviene de esa parte del país. Así que eso pasó con todos los personajes, con cada actor.

Sam Rockwell fue genial. El papel de George W. Bush es muy difícil de interpretar, es muy tonto, pero a la vez tenía que ser una persona real. Rockwell es increíble, él hizo un trabajo genial. Sí, el elenco principal fue esencial para la película, fue una película muy difícil de hacer y sin ese elenco no creo que hubiera sucedido.

¿Cuál diría que fue la parte más difícil de hacer Vice y cuál fue la más gratificante?

La parte más difícil es que es una película sobre Dick Cheney (ríe). No es exactamente una película que los estudios se estén peleando por hacer. Una película sobre un vicepresidente algo monótono, así que estoy muy agradecido con Annapurna Pictures, la compañía productora, por arriesgarse con esta película.

Fue bastante increíble. Y lo más gratificante es cuando la gente ve la película, un amigo me contó que se subió a un taxi en Nueva York y mientras hablaba con el taxista él le dijo: “eso no importa acabo de ver la película Vice y ¿sabías que hay una ley que si el presidente la usa puede tener poder absoluto”. Él estaba hablando sobre la teoría unitaria ejecutiva. Y yo pensé: “¡Eso es todo! Eso es lo mejor, ahora ese taxista sabe eso gracias a la película”. No hay nada mejor.

¿La familia de Cheney o gente cercana a él estuvieron involucrados en algún momento de la realización de Vice?

No, no nos aproximamos a la familia Cheney. Nunca la hubiera aprobado. Ellos no quieren que se cuente ninguna de estas historias, así que si vas con ellos se puede poner algo turbio. Entrevistamos a algunas personas extraoficialmente e hicimos entrevistas con gente que formó parte del mundo de Dick Cheney.

Gracias a Dios hubo muchos periodistas increíbles a través de los años que han escrito libros, entrevistas y artículos. Había mucha información allá afuera de la que pudimos retomar.

La caracterización de los personajes es impresionante ¿por qué otros procesos pasaron los actores, junto a su dirección, durante y después de la grabación?

Una vez más, tienes estos actores increíbles que son tan, pero tan buenos, así que principalmente lo que tratamos de hacer fue obtener opciones cuando grababamos. Así que usualmente dejaba a los actores seguir sus instintos por el primer par de tomas y después jugábamos con otro par de tomas, probando con diferentes lecturas de diálogos. Intentábamos crear otras versiones de las escenas.

Todos son personas muy trabajadoras y buenas en su oficio que dirigir a estos actores es lo mejor que puede suceder.

¿Cuál diría que fueron los cambios más grandes del guión al corte final?

Teníamos un número musical en el guión y lo grabamos, pero en la versión final tuvimos que cortarlo, no funcionaba aunque era muy bueno. Diría que ese fue el cambio más grande y fue doloroso, tener que cortar ese número musical pero no funcionaba donde estaba.

Sería genial tenerlo como un extra cuando salga la película, así la gente podrá verlo, es bastante increíble.