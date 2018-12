¿Cómo superar el ‘Christmas Blues’?

Puede que para muchas personas, Navidad no sea la época más feliz de fin de año. Aquí están algunos consejos para superar el sentimiento de soledad que invade a algunos.

Ya sea porque está lejos de sus seres queridos, porque le tocó pasar la Navidad fuera de casa o por cualquier otra razón, a muchas personas las invade el ‘Christmas Blues’ durante esta época.

Este sentimiento puede crecer por diferentes razones. Por ejemplo, por percibir que no se tiene suficiente dinero para celebrarla como se quiere, por el estrés que se acumula debido a la cantidad de compromisos y la necesidad de agradar a todo el mundo. Pero hay una causa que acrecienta este sentimiento: sentirse solo.

Según Psych Central, un portal dedicado a ofrecer datos sobre salud mental en internet, tanto la soledad física como la pena por los que ya no están y el distanciamiento de los parientes, contribuyen a que sintamos el Christmas Blues. ¿Y qué podemos hacer para superar esto?

Pase la Navidad con desconocidos

Según Darlene Lancer, terapeuta que escribe para Psych Central y autora de libros como Conquistando la pena y la co-dependencia, lo mejor es que no se encierre: en caso de que tenga la posibilidad de pasarla con alguien, incluso aunque ese alguien sea solo un conocido del trabajo, hágalo.

“Si tenemos la oportunidad, siempre es mejor salir y celebrarlo, aunque sea con gente que no conocemos mucho o que no son nuestra familia. Muchas personas viven lejos de casa y la celebran con amigos que tienen la misma circunstancia, gente del trabajo, vecinos, etc. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, resulta fácil encontrar la manera de conocer a gente que está en esa misma situación y que busca a otros con los que salir a cenar en noches como esa. Al final, se forma un grupo más o menos grande, y puede resultar interesante pasar una Navidad diferente”.

Lancer también añade que se puede pensar en hacer voluntariados o participar en alguna experiencia que resulte “inspiradora y gratificante”.

Conéctese con los suyos

Actualmente hay muchas opciones para comunicarse con sus seres queridos. Si la nostalgia lo invade, trate de hablar con ellos y desearles lo mejor en estas fechas. Así, aunque a la distancia, se sentirá acompañado por ellos y los momentos que acaban de compartir.

Encuentre las ventajas de estar solo

¿Y si no hay nadie para pasar la Navidad? Lo que recomiendan los expertos es que pase tiempo a solas de calidad con usted mismo. Es decir, cocine su comida favorita, cómprese algo que siempre ha querido, vea una película que le encante. Todo esto ayuda a pasar el sentimiento de soledad. Aunque esto ayuda, el consejo más importante es no desesperar y ver esta experiencia para vivir la Navidad como algo una diferente.