JOMO o el placer de cancelar planes y quedarse en casa

¿Pasamos de sentir ansiedad por perdernos de algún evento a disfrutar esa situación? De esto se trata el JOMO

El FOMO apareció como una de esas “enfermedades” que trajeron las nuevas tecnologías, el uso de los celulares y las redes sociales. Se trata del miedo a perderse lo que está pasando (sus siglas en inglés traducen Fear Of Missing Out).

Aunque no se puede considerar como un problema de salud pública, este comportamiento hace que las personas se sientan en constante expectativa y ansiosas por conocer lo que sucede a su alrededor. Es como si una persona tuviera la necesidad de estar conectada constantemente viendo qué pasa en Facebook, quién publicó un video y revisando sus redes, aunque en realidad no pase nada significativo.

Pero contrario a este comportamiento, lo que está pasando ahora es que las personas están descubriendo las ventajas de perderse lo que sucede a su alrededor.

Se trata del JOMO (Joy Of Missing Out) que se traduce como el placer de perderse lo que está pasando. Según un estudio de The US Bureau of Labor, que creó la encuesta American Use of Time, reveló que las personas pasan su tiempo durmiendo (en promedio 9 horas), trabajando (8 horas o más) y viendo series o televisión (un poco menos de 3 horas).

Otro de los aspectos que reveló esta encuesta es que las personas pasan 41 minutos hablando frente a frente con alguien, tiempo que bajó un 9% respecto a la década pasada.

¿Qué quieren decir estos datos? Lo primero es que las personas están prefiriendo pasar su tiempo libre en casa. El FOMO se está reemplazando por el JOMO y, aunque algunas personas lo vean como inventar excusas para no salir de casa, muchos de los encuestados aseguran que sienten tranquilidad al desconectarse completamente de su celular, además no se sienten decepcionados de los eventos a los que asisten, por lo que prefieren pasar el tiempo en su casa leyendo un libro, disfrutando tiempo con su familia o viendo una serie.

Lo cierto es que estos fenómenos se reducen a la forma como utilizamos la tecnología. Cuando las personas llegan a ser conscientes de cómo usan los dispositivos electrónicos y el flujo de información al que estamos expuestos todo el tiempo, tienden a regularse, ya sea para estar conectados o intentar aislarse completamente.